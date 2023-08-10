40 ألف عملية تداول بمنتصف حركة التعاملات بالبورصة المصرية

من خلال التحديث والمتابعة اللحظية لمؤشرات البورصة المصرية تواصل مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع بتعاملات اليوم بمنتصف حركة التداولات، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" باجمالى عدد عمليات تخطت حاجز الـ 25 ألف عملية تداول خلال منتصف حركة التعاملات، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان باجمالى عدد عمليات تداول تخطت حاجز الـ 15 ألف عملية حتى الآن بمنتصف التعاملات.

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حركة التعاملات اليوم، فيتو

اتجاه المؤشرات

ومن جانبه قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن حركة التعاملات حتى الآن تسير بشكل إيجابى والاتجاه صاعد بالمؤشر الثلاثينى الرئيسى وكذلك بالمؤشر السبعينى، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك الصعود الإيجابي هو صعود ثابت على المدى المتوسط ومستمر حوالى الأسبوعين ولم يتأثر خارجيا برفع الفائدة فى الفيدرالي أو داخليا بقرار المركزي المصري.

تداولات جلسة أمس الأربعاء

اختتمت البورصة المصرية حركة تعاملاتها الأربعاء بارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 5311 نقطة.