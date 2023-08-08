الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

الرابحون والخاسرون بحركة تعاملات البورصة المصرية بعد مرور ساعة من التداولات

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

خلال المتابعة الفورية واللحظية  لتعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية، بالاضافة الى حركة التداولات على الشاشة اللحظية اليوم الثلاثاء جاءت نسب المتداولين  الرابحين  والخاسرين  حتى الآن كما هو موضح بالرسم البيانى التالى، حيث تتجه المؤشرات الى الاستقرار النسبى بحركة التعاملات حتى الآن بعد مرور ما يقارب الساعة من التداولات.

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الرابحون والخاسرون بحركة تداولات البورصة المصرية، فيتو 

 

تداولات جلسة الثلاثاء حتى الآن 

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28%  عند مستوى 17887 نقطة وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 21773 نقطة وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41 % عند مستوى 7472 نقطة وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 5342 نقطة.

 

تداولات جلسة أمس الإثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

 

مؤشرات، فيتو 

المؤشر الرئيسي  EGX 30

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة حيادية حيث تداول المؤشر داخل نطاق ضيق أعلى مستوى الدعم الذي يكمن عند 17300 والذي يمثل مستوى إيقاف الخسائر، حيث كسر هذا المستوى لأسفل وسوف يؤهل الضغوطات البيعية بوتيرة أكثر حدة وهو الذي سيؤهل المؤشر على الانخفاض ومن ثم استهداف مستويات منخفضة أكثر بكثير من 17110 - 16560 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق المؤشر بالجلسة السابقة على وتيرة إيجابية مرتفعا بفارق 20 نقطة بنسبة 0.58 % حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3545 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

 

 

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