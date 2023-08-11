الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.40 % خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى له خلال شهر، حيث ارتفع المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية من الأسبوع الجاري، وحسب العرض والطلب تعتمد الاستراتيجية القادمة للمؤشر على قوة المقاومة الحالية المتجهة إلى كسر المستوى الحالي، وتشكيل مستوى جديد مستهدفا 103 نقاط.

كما أن مؤشر الدولار يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات السته والحصة الأكبر لليورو 50%  .

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اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

 

مؤشر الدولار العالمى، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

 

( يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات ) 
 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني  :  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري:  1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي:  0.74  دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية:  0.093  دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني:  1.27  دولار أمريكي.

 

مؤشر الدولار  ، فيتو 

 

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

 

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