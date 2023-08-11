الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بيان هام من المسجد الحرام حول تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية

الشيخ ماهر المعيقلي،
الشيخ ماهر المعيقلي، فيتو

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي لوعكة صحية اليوم أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام أثارت مخاوف كل محبي العالم الجليل، خاصة أنه لم يستطع إثر الوعكة الصحية استكمال إمامته لصلاة الجمعة اليوم. 

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لإعياء وإرهاق أثناء خطبة الجمعة

وأصدر المتحدث الرسمي برئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانًا مشيرا إلى أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ  ماهر بن حمد المعيقلي، تعرض لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَم بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب  المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

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وقال البيان الصادر عن رئاسة الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي: المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمأن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة

وأوضح مقطع فيديو نشرته قناة العربية الإخبارية أن رئيس الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

وكان خطيب المسجد الحرام، حذر خلال خطبته اليوم، الآباء من الدعاء على أبنائهم قائلا "ادعوا لهم بالبر والرشد والصلاح"، وأضاف "من حقوق الأبناء العدل بينهم وتربيتهم على الصلاح والفلاح فأحسنوا إلى صغاركم وعاملوهم بالحسنى واللين والمحبة".

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعيقلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة سورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

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المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي عرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية الشيخ عبدالرحمن السديس السعودية صلاة الجمعة

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