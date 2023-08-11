وعكة صحية مفاجئة للشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة (فيديو)

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، لوعكة صحية لم يستطع على إثرها استكمال إمامته لصلاة الجمعة اليوم.



تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة

وأوضح مقطع فيديو نشرته قناة العربية الإخبارية أن رئيس الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

شاهد.. الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة#السعودية pic.twitter.com/8skUdofLQT Advertisements August 11, 2023

وكان خطيب المسجد الحرام، حذر خلال خطبته اليوم، الآباء من الدعاء على أبنائهم قائلا "ادعوا لهم بالبر والرشد والصلاح"، وأضاف "من حقوق الأبناء العدل بينهم وتربيتهم على الصلاح والفلاح فأحسنوا إلى صغاركم وعاملوهم بالحسنى واللين والمحبة".

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعيقلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة سورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.