الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وعكة صحية مفاجئة للشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة (فيديو)

الشيخ ماهر المعيقلي،
الشيخ ماهر المعيقلي، فيتو

تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، لوعكة صحية لم يستطع على إثرها استكمال إمامته لصلاة الجمعة اليوم.


تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة

 

وأوضح مقطع فيديو نشرته قناة العربية الإخبارية أن رئيس الشئون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

وكان خطيب المسجد الحرام، حذر خلال خطبته اليوم، الآباء من الدعاء على أبنائهم قائلا "ادعوا لهم بالبر والرشد والصلاح"، وأضاف "من حقوق الأبناء العدل بينهم وتربيتهم على الصلاح والفلاح فأحسنوا إلى صغاركم وعاملوهم بالحسنى واللين والمحبة".

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعيقلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة سورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

يذكر أنه قبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.

 

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