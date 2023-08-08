الإغماء والدوخة، أهم أعراض الإصابة بضربة الشمس ونصائح للحماية منها

في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بضربة الشمس نتيجة تعرضهم لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

وتستعرض فيتو أبرز أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

ضربة الشمس

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بضربة شمس عند تعرضهم لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة مما يؤدي إلى فشل نظام التحكم في درجة حرارة الجسم.

وترتبط ضربة الشمس بمؤشر الحرارة للجسم وتأثيرات الرطوبة التي قد تصل إلى 60٪ أو أكثر مما تعوق عملية تبخر العرق وقدرة الجسم على تبريد نفسه وذلك وفقا لموقع "Web MD".

Advertisements

ويشعر المصاب بضربة الشمس بالغثيان والارتباك وبعض الأحيان يفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة.

ضربة الشمس

أعراض ضربة الشمس

من ضمن أعراض ضربة الشمس الإغماء وارتفاع درجة حرارة الجسم وقد يشعر الشخص المصاب بضربة الشمس بالدوخة والصداع والغثيان وإحمرار البشرة وجفافها بالإضافة إلى ضعف أو تقلص العضلات وسرعة ضربات القلب التي قد تكون قوية أو ضعيفة والتنفس السريع.

طرق التعامل مع الشخص المصاب بضربة الشمس

عند تعرض إنسان إلى ضربة شمس يجب أن ينتقل إلى مكان مكيف بالهواء وتخفيف ملابسه وترطيب بشرته بالماء مع وضع كمادات الثلج على الإبطين والرقبة والفخذ والظهر لأن تلك المناطق غنية بالأوعية الدموية وتبريدها من الممكن أن يقلل من درجة حرارة الجسم.

عوامل الخطر لضربة الشمس

من الممكن أن تؤثر ضربة الشمس على كبار السن الذين يعيشون في أماكن لا تحتوي على تكييف ولا مصدر تهوية جيد وهناك بعض عوامل الخطورة على الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء أو يعانون من أمراض مزمنة.

ضربة الشمس،فيتو

بعد التعافي من ضربة الشمس من المحتمل أن يكون الشخص المصاب أكثر حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع التالي من الإصابة لذلك من الأفضل تجنب الطقس الحار والتمارين الرياضية الشاقة.

الوقاية من ضربة الشمس

ويجب أن يرتدي الشخص ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة مع وضع كريم حماية من الشمس والجلوس في أماكن جيدة التهوية بالإضافة إلى شرب المزيد من السوائل للوقاية من جفاف الجسم كما ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل.

وإذا أراد الشخص أن يمارس الرياضة فعليه أن يمارسها في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس وتجنب السوائل التي تحتوي على الكافيين لأنه من الممكن أن يجعل الجسم يفقد المزيد من السوائل وقد تزيد من سوء الأمراض المرتبطة بالحرارة.

