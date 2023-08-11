تعديلات على تشكيل اللجنة ولائحة جديدة تحكم الظهور في الفضائيات ويتولى بنفسه تعيين الحكام للمباريات، خطة بيريرا لتطوير منظومة التحكيم في الموسم الجديد

يستعد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، لإحداث ثورة تغيير في نظام العمل داخل اللجنة في الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024، خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الخواجة في مختلف وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية.



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حركة التغيير التي ينوي بيريرا إدخالها على منظومة التحكيم المصري في الموسم المقبل، لن تكون قاصرة فقط على الجوانب الفنية للإرتقاء بمستوى الحكام في كل الدرجات، ولكنها ستمتد لتطال الجوانب الإدارية ونظام العمل داخل لجنة الحكام.

وكان بيريرا عقد جلسة مطولة مع رئيس وأعضاء مجلس الجبلاية الأسبوع الماضي، قام خلالها الخواجة بتقديم تقرير وافي عن المشاكل الفنية التي يعاني منها التحكيم المصري، وأكد في التقرير أنه وضع يده على كل السلبيات داخل لجنة الحكام، وأنه أعد خطة طموحة لتصحيح مسار التحكيم المصري في الموسم المقبل، وإعادته للمكانة التي يستحقها على الساحتين الأفريقية والعربية ويطلع إلى وضع التحكيم المصري على الساحة العالمية.

وبحسب مصدر مقرب من الخواجة بيريرا، فإن الخواجة أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أنه بات على دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة داخل لجنة الحكام، بعد أن أمضى قرابة خمسة أشهر على مقعد رئيس اللجنة في الموسم المنقضي.

بيريرا مع محمد فاروق ومحمد أبو العلا عضوا اللجنة، فيتو

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز المحاور التي استقر بيريرا على إدراجها ضمن خطته لتطوير منظومة التحكيم في الموسم الجديد، على النحو التالي:

لائحة جديدة للظهور الإعلامي

استقر بيريرا على وضع لائحة جديدة، تنظيم الظهور الإعلامي للحكام، وأعضاء اللجنة الرئيسية في وسائل الإعلام المختلفة بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

ويرفض بيريرا تماما ظهور الحكام في وسائل الإعلام والظهور في البرامج التلفزيونية سواء البرامج الرياضية أو حتى برامج "المقالب" خلال الموسم الجديد.. وسيضع لائحة خاصة بهذا الأمر، ومن سيخترقها سيتعرض للإيقاف، وقد يُستبعد من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

بيريرا يتولى تعيين الحكام للمباريات

بيريرا أبلغ مجلس الجبلاية أنه لم يدر لجنة الحكام في الموسم المنقضي ولم يكن بوسعه أن يتولى ملف تعيين الحكام لإدارة المباريات في الموسم الجديد، لأنه لم يكن يعرف الحكام جيدا، أما الآن فإنه أصبح يعرف كل حكام الدوري الممتاز وحكام الدرجة الأولى، وأنه في الموسم المقبل سيكون المسئول الأول عن التعيينات، وشدد على أن الموسم الجديد سيشهد فكر ونظام عمل مختلف تماما.

بيريرا يجتمع بلجان حكام القاهرة والجيزة، فيتو

منع استقدام الحكام الأجانب نهائيا

رئيس لجنة الحكام أبلغ أعضاء اتحاد الكرة أثناء الجلسة أن كل المباريات المحلية في الموسم القادم سيديرها حكام مصريون ولن يتم الاستعانة بالحكام الأجانب على الاطلاق سواء في مباريات الدوري الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة، خاصة أنه لديه ثقة تامة في الحكام المصريين، لذلك كان دائما داعما بقوة للاعتماد عليهم في إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، وكذلك مباريات الأهلي ضد بيراميدز.

تقسيم الحكام لثلاث مستويات

بيريرا أطلع مجلس الجبلاية على خطته لتطوير مستوى الحكام في الموسم المقبل، مؤكدا أنه سيتم تقسيم الحكام خلال الموسم القادم إلى ثلاثة أقسام على حسب مستوى كل منهم وكلما ارتقى مستوى الحكم سيتم ترقيته إلى التصنيف الأعلي وبالتالي سيدير مباريات أكبر والعكس كذلك بالنسبة للحكام الذين ستتراجع مستوياتهم.

بيريرا يخطط للإطاحة ببعض أعضاء لجنة الحكام، فيتو

إعادة تشكيل لجنة الحكام

وينوي البرتغالي فيتور بيريرا إدخال تعديلات على التشكيل الحالي للجنة الحكام في الموسم الجديد، على أن تطال التغييرات ما بين عضوين إلى ثلاثة أعضاء في التشكيلة الحالية للجنة

وعلمت فيتو أن بيريرا أبلغ مسئولي مجلس الجبلاية بالفعل برغبته في إستبعاد ثلاث أشخاص من عضوية اللجنة قبل انطلاقة الموسم الجديد هم، توفيق السيد ومحمد فاروق وأيمن دجيش.

بحسب مصدر مقرب من لجنة الحكام، فإن بيريرا قرر استبعاد الثلاثي من عضوية اللجنة بسبب ما وصفه بأنهم يقدمون له تقارير مغلوطة بشأن تقييم المستوى الفني للحكام، الذين يقومون بإدارة المباريات، ما يؤدي إلى تضليله في تقييم مستوى الحكام قبل انطلاقة الموسم الجديد، ويؤدي إلى مجاملات واضحة في تعيينات الحكام للمباريات، وظلم حكام آخرين رغم كفاءتهم الفنية، وهدد بيريرا مجلس الجبلاية أنه في حال لم يتم الإستجابة لمطالبه قبل انطلاقة الموسم الجديد فإنه سيفسخ تعاقده ويرحل عن اتحاد الكرة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإنه في حال تمت الإستجابة لمطالب بيريرا، وتم استبعاد الثلاثي المذكور فإن هناك أسماء تحظى بقبول مجلس الجبلاية ستكون الأقرب لخلافتهم وهم الثلاثي سمير محمود عثمان وتامر دري وأحد الثنائي ياسر عبد عبد الرؤوف أو سيد مراد.

وقفة الحكام أمام اتحاد الكرة للمطالبة بمستحقاتهم، فيتو

صرف مستحقات الحكام بشكل فوري

خطة بيريرا للارتقاء بمستوى الحكام في الموسم الجديد، لم يتغافل فيها أزمة تأخر مستحقات الحكام، وأصر الخواجة في الخطة التي قدمها لمجلس الجبلاية على ضرورة صرف مستحقات الحكام بشكل منتظم في الموسم الجديد عقب انتهاء المباريات مباشرة، على أن يقوم بتسليمها لهم مراقب المباراة أو مراقب الحكام، خاصة أن الحكم يحتاج إلى الاستقرار المادي والذهني، وهو ما ينعكس على أدائه بالإيجاب ويساعده على التركيز في عمله وتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات.