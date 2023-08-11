ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.