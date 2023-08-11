ضبط 20 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية، الأستاذ مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بحملة تموينية بكوم حمادة.

وأسفرت عن ضبط 20 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام أحد الأشخاص بتجميعهم كسلعه استراتيجيه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على الكمية المضبوطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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وفي إطار متصل، قامت المديرية بعمل عدة حملات تموينية بعدة مراكز بالمحافظة، حيث تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و38 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و7 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 23 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،و 20 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.