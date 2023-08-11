إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي أمس الخميس

يواصل الفنان محمد هنيدي في تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد مرعي البريمو الذي انطلق عرضه منذ أيام في صالات العرض.

إيرادات فيلم مرعي البريمو أمس الخميس

وحقق فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي إيرادات أكثر من 783 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس.

وتتنافس في شباك التذاكر خلال الفترة الحالية مجموعة من الأعمال، أبرزها فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان ونيللي كريم، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وفيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي.

Advertisements

فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن محمد هنيدي، خاض بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول دكتور نبيل أخصائي التجميل، الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.