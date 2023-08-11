الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

وزير التجارة والصناعة يعتمد تعيين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

وزارة التجارة والصناعة،
وزارة التجارة والصناعة، فيتو

اعتمد وزير التجارة والصناعة قائمة امس الخميس، تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك استكمالًا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي 16 مرشحًا، للدورة الجديدة 2023 حتى 2027 طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 أبريل 2023. 

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القائمة المنتخبة بالتعيين 

تتضمن القائمة اكرم حسين حسن الشافعي، أسامة العدوي، أمل محمود، محمد محمود محمد عبدالمحسن، كمال حمودة، أحمد السيد موسى، محمد فائق عفيفي. 

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واعتمد وزير التجارة والصناعة في وقت سابق نتيجة انتخابات 7 أعضاء آخرين جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده 2023 وحتي 2027 وتتضمن كلا من جلال محمد الطاهر، على العدوي، صابر همام،  احمد سامي سليم، حاتم العدوي، وائل عبد العزيز، سعيد شعيب. 

 

الانتهاء من الانتخابات 

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في 19 أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحًا، وذلك استعدادًا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة، طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023  الصادر في 7 أبريل 2023.  

 

انتخاب رئيس الغرفة التجارية 

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٧. 

 

جدير بالذكر أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، 3595 أفراد و359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد، و730 شركات، بإجمالي 8345 صوت. 

 

وتعمل الغرفة التجارية في محافظة الاسماعيلية على تقديم كافة الخدمات للتجار وسيدات العمال.
 

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