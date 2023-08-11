بدء تبادل السجناء الأمريكيين والإيرانيين في قطر، والإفراج عن الأموال المجمدة

بدأت عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، حيث ستقوم الدولتان بتسليم سجناء الدولة الأخرى إلى قطر، في الوقت الذي سيتم فيه الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتحويلها إلى حساب مصرفي في قطر.

وفي السياق، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين مزدوجي الجنسية من سجن إيفين في طهران.

وبدورها، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن البعثة أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه برعاية دولة ثالثة ينص على أن يفرج الطرفان عن 5 سجناء من كل جانب يحصلون على عفو.

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الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قد نقلت عن بيان لوزارة الخارجية، أن عددا من السجناء الإيرانيين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة سوف يتم الإفراج عنهم قريبا.

وأوضحت الخارجية أن سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران، مضيفة أن السلطات المختصة ستتولى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلاد.

رعاية دولة ثالثة

من جانبه، كشف مصدر رسمي إيراني مطلع النقاب عن أن عملية تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة، بموجب الاتفاق بين البلدين برعاية دولة ثالثة، تتم في قطر، بعد إتمام كوريا الجنوبية تحويل كامل أموال إيران المجمدة في بنوكها وقيمتها 7 مليارات دولار إلى بنك وسيط في الدوحة.

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نشرتها اليوم الجمعة، أن الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين لدى الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية لدى بنك "تي بي آي" العراقي، مشيرًا إلى أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت.

حساب مصرفي في قطر

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من الـ "وون" (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل إلى مصرف في سويسرا، ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحًا لإيران تحصيل هذه الأموال.

من جانبه، أبدى مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، موقفًا مبدئيًا للحكومة فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، قائلًا: إن "الوزارة تتطلع إلى تسوية سليمة في قضية الأموال الإيرانية المجمدة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تجري مشاورات وثيقة مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران، لمعالجة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.

وقال: "ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة"، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

العلاقات بين سول وطهران

ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، لا تزال العلاقات الثنائية بين سول وطهران متوترة بسبب الأموال الإيرانية المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار في بنكين كوريين بموجب العقوبات الأمريكية، والتي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018. وقد ظلت طهران تدعو سول إلى الإفراج عن الأموال.

وحسب الاتفاق أيضًا، لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الأيرانية بالكامل إلى قطر.

وأشار هذا المصدر المطلع إلى أن "عملية تبادل السجناء تتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر".

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد أعلن أمس الخميس، أنه تم الإفراج عن 5 مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من سجن في طهران وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية.