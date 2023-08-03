الخميس 03 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض مرض السكر، الجوع المستمر والإرهاق مؤشرات للإصابة

أعراض مرض السكري،
أعراض مرض السكري، فيتو

مؤشرات وأعراض تظهر على مرضى السكر سواء من النوع الأول أو الثاني دليل على الإصابة بالمرض، لا يجب تجاهلها أو إهمالها ويجب عند ظهورها اللجوء للطبيب لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتلقي العلاج. 

 

وفي التقرير التالي تستعرض فيتو أهم الأعراض التي تظهر على مرضى السكر من النوع الأول والثاني:

 

أعراض مرض السكر المبكرة

هناك أعراض مبكرة تظهر على المريض المصاب بمرض السكر من النوع الأول حيث تظهر أعراضه في غضون أيام أو أسابيع وتكون أكثر شدة ولكن توجد أعراض وعلامات تحذيرية متشابهة بين مرض السكر من النوع الأول والثاني وذلك وفقا لما جاء على موقع "Web MD".

أعراض مرض السكري،فيتو

 وتظهر تلك العلامات على هيئة جوع وتعب لأن الجسم يحول الطعام الذي يتناوله الإنسان إلى جلوكوز تستخدمه خلايا الجسم للحصول على الطاقة لكن خلايا الجسم تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز في حالة إذا كان جسم الإنسان لا ينتج كمية كافية من الأنسولين.

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أو إذا كانت الخلايا تقاوم الأنسولين الذي يصنعه الجسم بالتالي  لن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها ولا يكون لدى المريض طاقة  ويمكن أن تتسبب تلك الحالة في شعور المريض بالجوع والتعب أكثر من المعتاد.
 

أعراض مرض السكري، فيتو

ومن ضمن أعراض مرض السكري كثرة التبول والعطش لأن جسم المريض يعيد امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكلى ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم  فقد لا تتمكن الكليتان من استعادته مرة أخرى وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول  مما يؤدي إلى تناول السوائل.

 بالإضافة إلى جفاف الفم وحكة الجلد والرؤية المشوشة وبمرور الوقت يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على تدفقه وقد يسبب تلف الأعصاب الذي يصعب عملية التئام الجروح ومن الممكن أن يتسبب تلف الأعصاب في الشعور بألم أو تنميل في القدمين لدى المرضى.
 

أعراض مرض السكر من النوع الأول

قد يلاحظ مرضى السكر من النوع الأول فقدان وزنهم في حالة إذا لم يستطع الجسم الحصول على الطاقة من الطعام وبالتالي يبدأ في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة ومن الممكن أن يشعر المريض بالغثيان والقيء.
 

مضاعفات مرض السكر

هناك مضاعفات من الممكن أن تظهر لدى مريض السكر من النوع الثاني تشمل ظهور جروح أو قرحة بطيئة الشفاء أو زيادة الوزن بالإضافة إلى ضعف الرؤية وتنميل وخدر اليدين والقدمين.

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