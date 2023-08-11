الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

وادي الفروسية يستضيف منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد (فيديو)

نادى وادى الفروسية،
نادى وادى الفروسية، فيتو

استضاف نادي وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة كأس مصر وكذا بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية.

ويعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية.

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وادي الفروسية يستضيف منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة 

بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا. 

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الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد بطولة الجمهورية كأس مصر نهائى كأس مصر وادى الفروسية وزارة الداخلية

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