مصرع أمين شرطة وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على طريق وادي النطرون - العلمين

لقى أمين شرطة مصرعه وأصيب 2 آخرين صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارتين على طريق “ وادى النطرون - العلمين ” وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق وادى النطرون - العلمين اتجاة العلمين بالكيلو 45 وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص مصرع أمين شرطة واصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى العلمين واتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة واخطار النيابة العامة بالواقعة وقيام رجال المرور برفع اثار الحادث.

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حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.