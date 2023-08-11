الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي بني سويف وشمال سيناء (صور)

مبادرة وزارة الداخلية،
مبادرة وزارة الداخلية، فيتو

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية -  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي "بني سويف، شمال سيناء" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 
    

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  كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.
 
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

 

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجا السيدات المعيلات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

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