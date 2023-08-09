الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 180 جنيهًا أقل سعر لكيلو سمك كاليماري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 9 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

 تراوح سعر كيلو  بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الأربعاء من 80 إلى 100 جنيه، بلطي من 57 إلى 61 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 51 إلى 55 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 310 جنيهات، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 60 إلى 100 جنيه، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء من 40 إلى 220 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر وقار من سعر 65 إلى 135 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سمك سابيا من 180 إلى 280 جنيهًا، قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأربعاء، سجل كاليماري من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 40 إلى 50 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 180 إلى 280 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم  من 40 إلى 64 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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