الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

محمد شريف مهاجم الأهلي،
محمد شريف مهاجم الأهلي، فيتو

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسم موقفه بشأن رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى فاتح جمرك التركي. 

أضاف المصدر: كولر رفض رحيل محمد شريف إلى فاتح جمرك التركي وأكد تمسكه باستمرار اللاعب في صفوف الفريق وعدم رحيله في ظل النقص العددي في الخط الهجومي.

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك لحظات استقبال محمود الخطيب رئيس النادي أثناء زيارته للأكاديمية البحرية بالفرع الجديد بمدينة العلمين الجديدة.

وجاءت زيارة الخطيب الأولى لبحث سبل التعاون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستوى الرياضي، ونال الخطيب ترحاب كبير من العاملين بالأكاديمية.

وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن شرح كافة المنشآت الرياضية بالأكاديمية وطرق استفادة فرق النادي الأهلي بها في المرحلة المقبلة.

 

 

 

وتعتبر الأكاديمية مرشحة لاستضافة واستقبال معسكر الإعداد بفرق النادي المختلفة في الفترة المقبلة، وكان في استقبال الخطيب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

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تفاصيل زيارة الخطيب للأكاديمية البحرية 

وحضر اللقاء الدكتور مير عبد الفتاح حمزة - نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي والرقمنة،    الدكتور  نيفين محمد يوسف الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا - فرع العلمين، الدكتور  محمد نبيل الشايب - عميد شئون الطلاب فرع العلمين الدكتور  أحمد محمد غزال - المدير التنفيذي لرابطة الخريجين.

ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالكابتن محمود الخطيب، معربًا عن تقديره لتلك الزيارة، فيما أشاد رئيس النادي الأهلي بحفاوة الاستقبال.

واطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إمكانيات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة حيث استمع لشرح كامل مكونات الفرع والبنية التحتية والإنشائية، وأثني علي ما شهده من مجهودات داخل الفرع

 

وخلال اللقاء دارت مناقشات حول إمكانية التعاون المستقبلي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنادي الأهلي للرياضة البدنية بما يتوافق مع الرؤية المشتركة للجانبين.

 

 

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار- درع مجلس الأكاديمية  - للكابتن محمود الخطيب، وذلك تقديرًا واعتزازًا بزيارته رئيس النادي الأهلي لفرع مدينة العلمين الجديدة.

كما قدم الكابتن محمود الخطيب هدية تذكارية للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

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