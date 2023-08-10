تخلصي من قشرة الشعر بالثوم والماء فقط

قشرة الشعر من الإصابات الشهيرة التى تعانى منها العديد من الفتيات، وللأسف تؤثر بشكل سلبي على مظهر الشعر، كما أنها تسبب الالتهابات بفروة الرأس.

وقشر الشعر تسبب الاحراج دائما لصاحبتها، بسبب انتشارها بالشعر والحكة الناتجة عنها، ما يدفع الفتيات بالإهتمام بعلاجها.

وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر.

المكونات:-

5 فصوص ثوم مقطع شرائح

ليتر ماء

للتخلص من الرائحة

ربع كوب عسل نحل

2 ملعقة زنجبيل

Advertisements

الطريقة:-

ننقع الثوم فى الماء لمدة ساعة.

ثم نغسل فروة الرأس بخليط الماء والثوم، ونتركها على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها جيدا.

بعدها نخلط العسل والزنجبيل معا وندهن بهم الشعر جيدا ونتركه لمدة نصف ساعة الشعر.

ثم نغسل الشعر وهذه الوصفة تقضى على رائحة الثوم بالشعر كما تطهر فروة الرأس.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج قشرة الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.