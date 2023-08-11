الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الصين تعتقل جاسوسا يعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية

الصين، فيتو
الصين، فيتو

اعتقلت السلطات الصينية مواطنا صينيا بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " CIA ".

ولفتت وكالة مكافحة التجسس الصينية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن صيني يعمل في مؤسسة عسكرية، سرب معلومات حساسة إلى أجهزة الإستخبارات الامريكية.

تجسس المخابرات الأمريكية على الصين

وحسب موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، قالت وزارة أمن الدولة الصينية في بيان: بعد تحقيق دقيق، حصلت وكالة الأمن القومي على أدلة بشأن قيام مواطن بأنشطة تجسس.
وأضاف البيان أن المشتبه به موظف مهم في مؤسسة صناعية عسكرية يبلغ من العمر 52 عاما، أُرسل للدراسة في إيطاليا.
وتابع البيان: أثناء وجوده هناك، تعرف عليه مسؤول في السفارة الأمريكية لدى روما، من خلال أنشطة مثل حفلات العشاء والنزهات.
وأوضح البيان أنه بعد أن تعمقت العلاقة، كشف المسئول الأمريكي للمواطن الصيني أنه عضو في وكالة الاستخبارات المركزية، ووعده بدفع مبلغ ضخم من المال والعمل على هجرة أفراد أسرته إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، طلب منه تقديم معلومات حساسة حول الجيش الصيني".

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تدريب الجاسوس الصيني داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية

وأكد البيان أن المشتبه به وافق على العرض وخضع للتدريب على التجسس ثم عاد إلى الصين بعد انتهاء دراسته في الخارج.
وفي الصين، استمر في عقد لقاءات سرية مع عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية عدة مرات، وقدم قدرا كبيرا من المعلومات حول الصين وتلقى أموالا نظير تجسسه، وفقا للبيان.
كما أشار البيان إلى أن "القضية أحيلت إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
يأتي ذلك، بعد أقل من شهر، من تصريح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن الوكالة الأمريكية "أحرزت تقدمًا" في إعادة بناء شبكات التجسس في الصين.
كما يتزامن مع تصعيد الخطاب المناهض للتجسس من كل من بكين وواشنطن مع استمرار التوترات الثنائية بينهما.
 

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