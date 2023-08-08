مدير المركز الروسي للدراسات: الصين كلمة السر في اختيار جدة لمؤتمر السلام حول الأزمة أوكرانيا، وتكرار الحدث خطة أمريكية للترويج لصيغة زيلينسكي للسلام

قال الدكتور أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، أن بالنسبة للمؤتمر الذي أجرته المملكة العربية السعودية حول السلام ومحاولة إنهاء وحل الأزمة الروسية الأوكرانية من 5 الي 6 أغسطس الجاري يجب العلم أولا أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها مثل هذا المؤتمر فسبق وأن عقد مؤتمر في كوبنهاجن في نهاية يونيو الماضي ولم تتوصل الدول المشاركة به إلى اي توافق حول صيغة زيلينسكي للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن مؤتمر المملكة العربية السعودية هو المؤتمر الثاني لمناقشة نفس صيغة الرئيس الأوكراني للسلام وهو ما يعرف بالصيغة الأوكرانية للسلام بعد شهرين فقط من مؤتمر كوبنهاجن، وهنا السؤال يطرح نفسه لماذا تم اختيار السعودية دون غيرها من دول المنطقة ودول العالم الأخرى لعقد تلك المؤتمر ؟ مجيبًا أن الهدف الأساسي هو جذب الصين للمشاركة في المؤتمر كونها تعتبر من الشركاء الاقتصاديين المهمين في روسيا في هذا التوقيت، ونظرا لخصوصية العلاقة بين بكين وموسكو، لذا فإن توجيه الدعوة من جانب المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية الصينية للمشاركة في المؤتمر ربما يمثل عامل قد يدفع بكين للمشاركة بأي مستوى سواء على مستوى وزير الخارجية، وذلك بعد رفضها المشاركة تماما في المؤتمر الأول إلى جانب دول أخرى والذي سبق وأن عقد في كوبنهاجن، وعلي الرغم من ان الصين حتي الآن لم تعلن موقفها، بينما البرازيل والمكسيك أعلنوا موقفهم بعدم الحضور رفضا لصيغة سلام زيلينسكي والتي اعتبروها صيغة من طرف واحد، لذا فإن عدم الاستماع للطرف الأخر في الأزمة يشكل عامل سلبي كبير في جهود مسار تحقيق السلام حول الأزمة الأوكرانية.

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وأوضح أن هناك نقاط اخري يجب الإشارة اليها وهي أن أي مبادرة للسلام لأي نزاع من النزاعات يجب فيها الاستماع لوجهات نظر طرفي الصراع وأن تكون الأطراف المستضيفة أو المشاركة في هذه المؤتمرات أطراف محايدة وتملك ارادة حقيقة للسلام ولكن يبدو أن الـ30 التي تمت دعوتهم في المؤتمر هي دول تتعلق بأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وفي مناطق اخري من العالم، ولها وجهة نظر مؤيدة لما يتعلق في الأزمة الأوكرانية، وعدم دعوة روسيا للمشاركة وإبداء وجهة النظر في المؤتمر يمثل عامل سلبي في تحقيق أي نجاح أو تقدم في القمة،وبالتالي القمة يمكن اعتبارها قمة تداول أو قمة تبادل الكلمات التي تعلو من قيم السلام واحترام السيادة إلى آخره، وبالتالي لن تسفر عن أي شيء خصوصًا أن أوكرانيا لن تبدي أي ارادة للسلام بالفعل، ومازالت حتى هذه اللحظة تتدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فهناك قانون من مجلس النواب الأوكراني وصدق عليه الرئيس زيلينسكي بعدم التفاوض مع روسيا بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بوقف الحرب، وأن الصيغة التي يتم حولها مناقشة هذه المؤتمرات والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية هي صيغة تعتبر تنازل او استسلام من جانب روسيا، وبالتالي روسيا بعد ما حققته من انتصارات وتقدم ميداني وانجازات سياسية واقتصادية في مواجهة الغرب وآلة الحرب الاقتصادية والعسكرية لا يمكنها القبول بأي تنازل أو تراجع.

وتابع: يمكن القول هنا ان الإعلان عن مثل هذا المؤتمر جاء بعد زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للمملكة العربية واجتمع مع الأمير سلمان ولي العهد السعودي ثم تم الإعلان عن هذا المؤتمر إذا المؤتمر يأتي بالتنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة من الأخيرة لتسجيل نقطة مهمة ورئيسية وجادة لاستقطاب الجنوب العالمي للدول النامية وتأييد وجهة النظر الأوكرانية والغربية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية ومحاولة اخري جديدة من محاولات الغرب الجماعي في عزل روسيا سياسيًا بعد فشل كل المحاولات السابقة، خاصة ان القمة الإفريقية أظهرت اجماع افريقي واضح، كما أن التكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها روسيا أظهرت ايضا أن هناك رفض كامل لعديد من دول الجنوب العالمي للمشاركة في القيود المفروضة علي روسيا أو قطع العلاقات مع روسيا، إذا الهدف من المؤتمر هو محاولة اقناع الجنوب العالمي بـ وجهة النظر الأمريكية، مشددًا علي أن المؤتمر الأول كان في يونيو الماضي وأن المؤتمر الثاني في أغسطس الجاري، أي بعد شهرين فقط من سابقه لمناقشة صيغة زيلينسكي للسلام ومن المتوقع أن تتوالي مثل هذه المؤتمرات بعد شهور قليلة لمناقشة نفس الصيغة في منطقة أخرى من العالم، وبالتالي فهناك هدف رئيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول عقد هذه المؤتمرات وهو الترويج لصيغة السلام الأوكرانية وفرضها علي روسيا باعتبارها انها تحظي بتأييد عالمي والمجتمع الدولي، لذا فاعتقد أنها محاولات ستبوء بالفشل لان روسيا بعد كل ما حققته مع الغرب لا يمكن أن تتراجع بأي شكل من الأشكال.

وقبل يومين صدر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، المقام في المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 40 دولة، مشيرا الي أن: "المحادثات أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة".

البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا



وأكد البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة، مشددا علي أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.

ووصفت أوكرانيا محادثات جدة بشان حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.



البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا



وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد الماضي عن شكرها للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.. المشاورات حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".

وتستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعات اليوم.

مباحثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا



واختتم اليوم الأول للمباحثات، السبت الماضي، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعما أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاجن.

وضع صيغة مقترحة للسلام في أوكرانيا



ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة على وضع صيغة مقترحة للسلام.

وقال زيلينسكي في حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع قادة الدول بشأن السلام بين أوكرانيا وروسيا يبذل جهودًا مكثفة.

تأتي المحادثات بجدة في أعقاب اجتماعات أجريت في يونيو بكوبنهاجن، ولم يصدر في ختامها بيان رسمي.

السعودية تستضيف اجتماعا بشأن الأزمة الأوكرانية



واحتضنت السعودية، السبت الماضي اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، وقال مشاركون في الاجتماعات، التي ذكر الأوكرانيون أنها تضم ممثلين لنحو 40 دولة، بدأت في فترة بعد الظهر في مدينة جدة.

وبحسب جدول أعمال اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تضمنت الجلسات ثلاث ساعات من إلقاء البيانات من مختلف الوفود، ثم إجراء مناقشات مغلقة لمدة ساعتين، وأخيرا عشاء عمل.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة كييف لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها.