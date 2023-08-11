الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

قدامها سنة تاني، محامي كهربا يكشف عن تطور جديد في أزمة الغرامة

كهربا لاعب الأهلي،
كهربا لاعب الأهلي، فيتو

كهربا، أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه من الصعب إعلان أي شيء يخص الأزمة مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، مشيرًا إلى أن العقوبة تضامنية، حتى مع اندماج النادي البرتغالي وتغيير اسمه فهذا لا يعفيه من دفع الغرامة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تغيير اسم النادي أو اندماجه مع مؤسسة أخرى، لا يُعفيه مطلقًا من الغرامة المالية التضامنية بينه وبين كهربا، وسيحدث تواصل معهم لإنهاء الأزمة، وهم مفروض ضدهم عقوبة بالمنع من القيد، وبالتالي فإنه لن يقوم بتسجيل أي لاعب جديد إلا في حال تسديد العقوبة".

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وأضاف: "صدر قرار من جانب لجنة الانضباط بشأن كهربا وننتظر الحصول على حيثيات هذا القرار، وسنتحرك وفقًا لهذه الحيثيات التي طلبنا الحصول عليها من جانب الفيفا".

وواصل: "أي قرار تصدر حيثياته من جانب الفيفا، يكون لك حق الاعتراض، ومع طلب الحيثيات يتوقف عداد المهلة حتى إرسالها إلى الطرف الذي طلبها بشكل رسمي، وهو ما حدث في المرة السابقة، ومن الممكن أن تصل خلال 60 أو 70 يومًا".

وأكمل: "من الوارد أن تمتد القضية لفترة أخرى، طالما يتم السير وفقًا لمظلة القوانين واللوائح، ومن الوارد أن تمتد قضية كهربا حتى شهر يوليو 2024".

وأكد: "نحن جاهزين لدفع الغرامة المالية طبقا للوائح، وكهربا ملتزم للغاية في الفترة الأخيرة ويركز فقط في الملعب، ودائمًا أوجه له النصائح وهو يعتبر مثل أبنائي تمامًا، وأتعامل معه على هذا الأساس بعيدًا عن الشغل، وأنا حريص على متابعته طوال الوقت وكذلك والده يتابعه باستمرار وكل التحية والتقدير له". 

 

أزمة حسين الشحات والشيبي

وحول قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي، قال: "لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن وجود إعلان رسمي عن وجود قضية، ولا يتم التحدث في وسائل الإعلام عن أي قضية إلا بعد انتهائها".

وأتم: "أعتقد أن الشيبي قدم بلاغ بالفعل، وأنا محامي لعدد من اللاعبين في الأهلي والزمالك وبيراميدز".

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