موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

محمود كهربا، كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل والتى تقدر بمليوني دولار.

وقال شوبير إن كهربا سوف يلعب مع الأهلى ومنتخب مصر بشكل طبيعي خلال الشهرين القادمين وبعدها سوف يقوم بتسديد الغرامة حتى الموعد الذى أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وهو 6 أكتوبر القادم.

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أكد خبير اللوائح طلال عبد اللطيف، أن كهربا لاعب النادي الأهلي ملزم بدفع الغرامة في النهاية رغم حصوله على مهلة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "إذا اثبت كهربا أن نادي أفيش البرتغالي طرف في أزمته أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فلن يدفع الغرامة بالكامل لكنه سيتحمل نصفها فقط".

وأكمل: "لوائح اتحاد الكرة تحتاج إلى إعادة صياغة وهناك تعارض بينها وبين لائحة الانضباط".

وتابع: "اتحاد الكرة به شخصيات محترمة لكن يجب تنقية اللوائح لأن قانون الرياضة مليئًا بالتناقضات".

وأتم: "عقوبة كهربا المحلية تطبق على الدوري فقط".

فيفا يخطر اتحاد الكرة بمد عقوبة كهربا 30 يوما

محمود كهربا، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهلة جديدة لمدة 30 يومًا من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك، والتي تقدر بمليوني دولار.

وكان محمود كهربا، حصل على أكثر من مهلة لسداد غرامة نادي الزمالك آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

وتعد غرامة كهربا لنادي الزمالك، 2 مليون دولار والتي كانت وقعتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وأنه سيتم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لصالح الفيفا وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

وتبلغ الغرامة المفروضة على محمود كهربا من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لصالح نادي الزمالك 2,5 مليون دولار.

وبحسب محامي اللاعب أشرف عبد العزيز، فإن قرار إيقاف كهربا 6 أشهر سيتم رفعه في أي وقت يقوم فيه اللاعب بسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك، وبالتالي مشاركته في مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر بشكل طبيعي.

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الجبلاية لم تتلق حتى الآن أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي الفيفا، بشأن ما أثير حول إيقاف محمود كهربا نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه لا يوجد أي خطابات رسمية عن إيقاف كهربا قائلًا: "لا نعلم من أي جهة تم إصدار هذا القرار".