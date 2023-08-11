الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

الجونة يضم الحطاب وعبادي لاعبي شبان قنا

حسن الحطاب، فيتو
حسن الحطاب، فيتو

أعلن نادي الجونة، الصفقتين السادسة والسابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز. 

وأتم الجونة تعاقده مع المدافع عبد الله هاشم "عبادي"، لاعب شبان قنا وحسن الحطاب حارس مرمى شبان قنا والمقاولون السابق.

وانضم عبادي والحطاب بذلك لصفقات الجونة الأخرى، التي تم إعلانها بشكل رسمي، وهي: الحارس أحمد مسعود ومحمد الصباحي المنضم من سموحة، وحسام الصانع وخالد مصطفى لاعبا البنك الأهلي، وأليو جاتا القادم من بترول أسيوط.

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وتأهل نادي الجونة للدوري الممتاز بعد تصدر مجموعة الصعيد، وتأهل زد بعد تصدر قمة مجموعة القاهرة والقناة، كما تأهل بلدية المحلة بعد تصدر قمة مجموعة بحري.

 

أرقام مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية 2023

وأنهى الجونة صاحب تذكرة التأهل للدوري الممتاز مسابقة دوري الدرجة الثانية متصدرا قمة ترتيب القسم الثاني بالصعيد برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن لافيينا الوصيف.

ويعد الجونة ولافيينا الأكثر فوزا في مباريات مجموعة الصعيد بعدد 21 فوزًا، فيما تواجدت فرق ملوي والفيوم وتليفونات بني سويف والمدينة المنورة في الأقل تحقيقًا للفوز في مباريات المجموعة بواقع 5 انتصارات فقط.

 

وانفرد مصر المقاصة برقم خاص في الأكثر تعادلات في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد بعدما تعادل 12 مباراة من أصل 30 لقاءً، فيما تساوي لافيينا وبترول أسيوط في أقل الفرق تعادل في مجموعة الصعيد في 5 لقاءات لكل منهما.

 

وتواجد المدينة المنورة في المرتبة الأولى لأكثر الفريق تعرضا للخسارة في مجموعة الصعيد بعدد 18 مباراة، فيما خسر الجونة ثلاث مباريات فقط كأقل الفرق خسارة في دوري الدرجة الثانية بالصعيد.

 

وتصدر الجونة المرتبة الأولى في الفرق الأكثر إحراز للأهداف في مجموعة الصعيد بعدد 54 هدفا، ويليه لافيينا بـ 51 هدفًا، فيما جاء فريق الفيوم كأقل الفرق إحرازًا للأهداف في المجموعة بـ 23 هدفًا.

 

وجاء فريق المدينة المنورة كأكثر الفرق استقبالًا للأهداف بواقع 57 هدفًا، فيما جاء فريق بترول أسيوط كأكثر الفرق في الأقل استقبالًا للأهداف بمجموعة الصعيد بواقع 18 هدفًا.

سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا من الجونة

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة الصعيد


1- الجونة  69 نقطة 
2- لافيينا اف سي  68 نقطة
3- بترول أسيوط  59 نقطة
4- النصر للتعدين  53 نقطة
5- مصر المقاصة  48 نقطة
6- المنيا  46 نقطة
7- كيما أسوان 45 نقطة
8- الألومنيوم  40 نقطة
9- ديروط  40 نقطة
10- أسمنت أسيوط  38 نقطة
11- شبان قنا  30 نقطة
12- مركز شباب طامية  28 نقطة
13- ملوي  23 نقطة
14- الفيوم  23 نقطة
15- تليفونات بني سويف  23 نقطة
16- المدينة المنورة  20 نقطة

 

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