أخبار العقارات اليوم: تفاصيل قرض لشراء أثاث منزلك.. وانقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ
شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:
انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، مشيرة إلى أنه ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).
الإسكان: إدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" بالشراكة مع القطاع الخاص
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة.
قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض مناطق المهندسين والدقي بالجيزة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق" شارع السودان ابتدءًا من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية.
وزير الإسكان: تشغيل جزئي للمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة قبل الصيف المقبل
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يوميًا، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم).
الإسكان: استرداد قطعة أرض ورصد مخالفات وإزالة إشغالات
قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث.
تفاصيل قرض لشراء أثاث منزلك
تحرص العديد من البنوك تقديم تمويلات وتسهيلات عقارية بالإضافة إلى السعي للمساعدة في تشطيب الشقة لتساعد كل مواطن لديه وحدة سكنية لم يقف الأمر عند ذلك بل قامت بعض البنوك مثل بنك البركة مصر بمنح تمويلات لشراء أثاث منزلي ونستعرض خلال السطور التالية مميزات التمويل.
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