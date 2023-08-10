أخبار العقارات اليوم: تفاصيل قرض لشراء أثاث منزلك.. وانقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، مشيرة إلى أنه ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة.

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق" شارع السودان ابتدءًا من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يوميًا، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم).

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث.

تحرص العديد من البنوك تقديم تمويلات وتسهيلات عقارية بالإضافة إلى السعي للمساعدة في تشطيب الشقة لتساعد كل مواطن لديه وحدة سكنية لم يقف الأمر عند ذلك بل قامت بعض البنوك مثل بنك البركة مصر بمنح تمويلات لشراء أثاث منزلي ونستعرض خلال السطور التالية مميزات التمويل.