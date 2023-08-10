الخميس 10 أغسطس 2023
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وزير الإسكان: تشغيل جزئي للمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة قبل الصيف المقبل

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان خلال التفقد، فيتو

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يوميًا، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم)، وتخدم مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل لزيادة كمية المياه العكرة التى يتم ضخها بالخط المُغذى للمحطة لتصبح 700 ألف م3 يوميًا، ليتم التشغيل الجزئى للمرحلة الثانية التى تم الانتهاء من تنفيذها، ولحين الانتهاء من الخط الثاني للمياه العكرة، الذى سيغذى المرحلة الثانية من المحطة، قبل موسم الصيف المقبل، لتصل الطاقة الفعلية للمحطة إلى 700 ألف م3 يوميًا، لخدمة 3.5 مليون نسمة

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وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتفقد مكوناتها المختلفة، واستمع لشرح تفصيلى عن سير العمل بالمحطة، ومنظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، كما تابع سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، والذي يتم على مدار الـ24 ساعة.

ورافق وزير الإسكان، فى جولته، كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومى واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

وأكد أهمية الالتزام بخطط الصيانة ووضع تصور لزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين شركات المياه بمختلف المحافظات للتعامل مع الأزمات.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

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