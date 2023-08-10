الخميس 10 أغسطس 2023
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انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

المياه، فيتو
المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، مشيرة إلى أنه ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 

وقالت الشركة في بيان: “إذ تأسف الشركة لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة”.

وانتقل على الفور اللواء خالد عبد العال – محافظ القاهرة والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125  أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

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