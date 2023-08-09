الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

ماسكات من مطبخك، لترطيب وتفتيح البشرة

نضارة البشرة، فيتو
نضارة البشرة، فيتو

ماسكات من مطبخك، يمكنك الاستعانة بها في العناية ببشرتك خلال فصل الصيف، وكلها طبيعية وآمنة تمامًا على البشرة، حتى مع الاستخدام المنتظم، وإلى جانب ذلك، فهي غير مكلفة، وبديل أقوى وأرخص من مستحضرات العناية بالبشرة غالية الثمن.

 

ماسكات لتفتيح وترطيب البشرة

ماسكات لتفتيح البشرة

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن هناك العديد من المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي على البشرة في تفتيحها واستعادة جمالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.


ماسك الليمون بالعسل
امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين صغيرتين من العسل.
ضعي هذا الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة.
سيزيل هذا الخليط الاسمرار بسرعة من جلدك.

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ماسك الافوكادو بالعسل
اهرسي نصف حبة الأفوكادو، وأضيفي لها ملعقة كبيرة من العسل، مع إضافة القليل من الزبادي للحصول على تأثير الزبادي المهدئ للبشرة.
إذا كانت بشرتك تحتاج لرطوبة إضافية يمكنك إضافة 1/4 كوب من زيت الزيتون البكر النقي.
امزجي المكونات جيدا، وضعي الخليط على الوجه والرقبة.
اتركيه على بشرتك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، مع ضرورة الاسترخاء.

 

ماسك الدقيق وماء الورد
امزجي ملعقة صغيرة من الدقيق مع ملعقة بالنشا والقليل من ماء الورد.
ضعي الخليط على وجهك وعنقك لمدة 30 دقيقة.
يغسل الوجه بعد ذلك بماء فاتر.

 

ماسك العسل والسكر
ويعد ذلك أقوى مقشر لبشرتك لإزالة الخلايا الميتة، وكل ما تراكم على بشرتك خلال الموجة الحارة.
فقط استخدمي أطراف أصابع في تدليك كل أجزاء البشرة في حركات دائرية، ثم ابدئي في عمل أي ماسك مرطب.

 

ماسك الليمون بالملح
الليمون هو مادة تفتيح طبيعية، كما أنه من أفضل المقشرات للبشرة.
بعد أخذ حمامك افركي وجهك، ببعض من عصير الليمون المضاف إليه القليل من الملح.
ثم اغسليه بعد ذلك.

تفتيح البشرة

ماسك المايونيز بزيت الزيتون
تخلط ملعقة مايونيز، مع ملعقة زيت زيتون وملعقة ماء ورد، ونقطتين ليمون.
يوزع الماسك على البشرة جيدا، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء الفاتر.
بعد تجفيف الوجه، تمرر قطعة قطن مبللة بماء الورد على الوجه بأكمله، ثم يوضع كريم مرطب للمزيد من النضارة والنعومة.

 

ماسك النعناع الأخضر 
اخلطي القليل من النعناع الأخضر، مع ملعقة عسل، مع ملعقه ليمون.
تخلط المكونات في الكبة للتأكد من نعومة أوراق النعناع.
نوزع الماسك على البشرة، ونتركه نصف ساعة.
هذا الماسك للبشرة الدهنية والبشرة العادية، أما أصحاب البشرة الجافة فيفضل إضافة ملعقة زيت زيتون مع الخليط، بدلًا من عصير الليمون.
هذا الماسك لتفتيح وتنظيف وترطيب وتغذية البشرة.

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