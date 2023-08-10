يحمي من سرطان الجلد وعلامات الشيوخة

استخدام واقي الشمس، أصبح أمر ضروري للحفاظ على البشرة صحية وغير متأثرة بأشعة الشمس والحماية من الأمراض التي يسببها التعرض لأشعة الشمس

وتشرح طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانج، أهمية إستخدام واقي الشمس بالإضافة إلى نصائح للاستخدام اليومي للوقاية من الشمس، بحسب موقع Cleveland Clinic

وقالت إنه لا يقتصر استخدام الواقي من الشمس على الشاطيء في المصايف فقط، ووفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، يجب على أي انسان يزيد عمره عن 6 أشهر الاستخدام المستمر لواقي الشمس للحماية من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

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وأضافت:" نتعرض كثيرًا لأشعة الشمس أثناء حياتنا اليومية، حتى داخل المنزل يمكن الحصول على جرعة كبيرة من أشعة الشمس عبر النوافذ والزجاج، حتى أضواء الفلورسنت في المنازل ومكاتب العمل تنتج الضوء فوق البنفسجي المضر للبشرة لذا يجب استخدام واقي الشمس "

فوائد استخدام واقي الشمس يوميًا

وكشفت عن فوائد استخدام واقي الشمس يوميًا منها:

1-يساعد في الحفاظ على الحاجز الواقي للبشرة

بشكل عام، يمكن أن يساعد استخدام واقي من الشمس يوميًا في بناء حاجز واقي للبشرة ووضع كريم الوقاية من الشمس يوميًا أسهل طريقة لتجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومنع أي حروق شمس مفاجئة أو تهيج الجلد.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تضخيم بعض الأمراض الجلدية مثل الوردية والأكزيما وحب الشباب. ومن خلال استخدام واقٍ من الشمس، يمكن المساعدة في منع تفاقم المرض والتحكم في هذه الحالات.

2-يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد

استخدام واقي من الشمس مع عامل حماية عالي من الشمس (SPF)، يمكن تقليل التعرض لهذه الأشعة الضارة التي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير، كما يقي الواقي من الشمس من أشعة UVB فوق البنفسجية ب، والتي تعد سببًا كبيرًا لحروق الشمس وسبب في تطور سرطان الجلد مثل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

وبحسب الأطباء "يزيد التعرض لأشعة الشمس من خطر الإصابة بجميع أنواع سرطان الجلد، بما في ذلك النوع الأكثر خطورة، سرطان الجلد".

3-يساعد في وقف الشيخوخة المبكرة

أفضل طريقة لتجنب الشيخوخة المبكرة للبشرة هي حمايتها من أشعة الشمس.

إن التعرض للشمس يساهم بشكل كبير في ظهور الشيخوخة على الوجه، وفق دراسة طبية فان الأشخاص الذين استخدموا واقي الشمس واسع النطاق كل يوم لمدة عام شهدوا تحسنًا ملحوظًا في مظهر بشرتهم.

ويمكن أن يمنع الاستخدام اليومي للواقي من الشمس علامات الشيخوخة، بما في ذلك:

التجاعيد، بقع بنية اللون، تصبغ غير منتظم

اختيار نوع واقي الشمس

يوجد اختيارات كثيرة ومتعددة من مستحضرات واقي الشمس وينصح الاطباء باستخدام واقي شمسي خفيف لا يقل عن 15 SPF

وينصح الأطباء السيدات بأن بعض مستحضرات التجميل يدون عليها انه يتوفر بها معامل حماية من الشمس الا انها غير كافية، لذا يجب استخدام واقي من الشمس للحفاظ على الحماية الكاملة، وقد لا تكون معظم مستحضرات التجميل التي تحتوي على عامل حماية من الشمس كافية لحماية الوجه والرقبة

ويجب وضع واقي من الشمس على باقي الجسم الذي سيتعرض للشمس، خاصةً إذا كان الانسان يرتدي ملابس بأكمام قصيرة في الشمس، فيجب حماية كل اجزاء الجسم منها الذراعين والساقين.