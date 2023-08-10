الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

السودان: لا نعترف بفولكر وندعو جوتيريش لتعيين ممثل جديد

فولكر، فيتو
فولكر، فيتو

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إن فولكر بيرتس لم يعد ممثلا للأمم المتحدة بالسودان ودعت جوتيريش لتعيين ممثل جديد.

 

وقال وزير خارجية السودان: "رفضنا حضور فولكر لجلسة مجلس الأمن لا ينطوي على أي ابتزاز أو تهديد"، ولكنه لم يعد ممثلا للأمم المتحدة لدينا.

 

مطالبات في السودان باستبدال فولكر بيرتس

وفي مايو الماضي، طالب قائد القوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس.

Advertisements

وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، إن “وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة”.

 

من هو فولكر بيرتس؟

وفي السابع من يناير 2021، تم تعيين الألماني فولكر بيرتس ممثلا خاصا للسودان ورئيسا للبعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" (UNITAMS) إذ تقول سيرته الذاتية إن لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرته في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.

وفي الفترة ما بين 2015 و2018، شغل منصب الأمين العام المساعد، ثم المستشار الأول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، وكذلك منصب رئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية نيابة عن الأمم المتحدة. وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا، ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية.


إخفاق فولكر في سوريا

وحسب رأي المناهضين لوجود فولكر في السودان، فإن تجربته في سوريا وما لازمها من إخفاق كفيل بمنع استمراره في السودان، وهو ما يؤكده عثمان كباشي عضو مبادرة "سودانيون لأجل السيادة الوطنية"، إذ قال في حديث لعدد من الوكالات الإخبارية، إن فولكر يعمل على فتح أبواب الحرب الأهلية في السودان على غرار تجربته في سوريا التي كان نتاجها آلاف الضحايا والدمار الهائل، ويعمل حاليا في السودان وفق المنهج ذاته؛ لذلك فإن كل حريص على السيادة الوطنية وممانع لانزلاق البلاد صوب الحرب الأهلية يرغب في مغادرة فولكر وبعثته.

ويبدي عضو المبادرة التي حشدت لطرد فولكر قناعة بأن المبعوث الأممي انحرف عن تفويضه الأساسي إلى أجندة أخرى فهو -وفقا لكباشي- غير منشغل بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان، بل يروج لابتزاز الحكومة على طريقة الجزرة والعصا، علاوة على عدم الاهتمام بمتطلبات تنفيذ اتفاق السلام، فضلا عن إهماله التحضير للانتخابات وتوفير الدعم الفني والمساعدة في الإحصاء السكاني.

ويضيف كباشي "فولكر أجهض أحلام السودانيين في إجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي، وانصرف لصناعة التوتر والتجزئة، وتحريض السودانيين على بعضهم بعضا".

من هو فولكر بيرتس المتهم بصناعة الفوضى في السودان؟

السودان: ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس "شخص غير مرغوب فيه"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السودان فولكر بيرتس اخبار السودان السودان اليوم الأمم المتحدة الخارجية السودانية

مواد متعلقة

السودان: ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس "شخص غير مرغوب فيه"

مجلس الأمن يتحدى البرهان ويمدد مهمة المبعوث الأممي فولكر بيرتيس لـ 6 أشهر إضافية

فولكر بيرتس، الأمم المتحدة تتمسك بمبعوثها في السودان رغم طلب الجيش استبداله

من هو فولكر بيرتس المتهم بصناعة الفوضى في السودان؟

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية