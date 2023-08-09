مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأربعاء مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، خلال اشتباكات مدينة أم درمان بين الجيش والدعم السريع.

جهاز الأمن والمخابرات الليبى

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "اليوم قدّم أبطال جهاز الأمن والمخابرات دروسا جديدة سيوثقها التاريخ في كتاب البطولات الخالدة".

معركة الكرامة ضد مليشيا التمرد

وأضاف البيان: "في محور أم درمان سقط 6 من خيرة ضباط جهاز المخابرات تقدمهم الشهيد الرمز الرائد زهير عبدالرحمن سعيد ابن السودان"، متابعا: "وأمام شهداء ضباط جهاز الأمن والمخابرات سقط آخرون من خيرة أبناء السودان فداءا لبلادهم في معركة الكرامة ضد المتمردين".

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أحزان البشارة

واضاف البيان: "إنها أحزان البشارة.. سيسقط الشهداء وسيعبر المخلصون إلي حيث راية النصر الخفاقة".

وعلى الجانب الأخر قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، اليوم الأربعاء، إن نطاق الأزمة الصحية في السودان هائل، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم إمدادات طارئة للمحتاجين.

منظمة الصحة العالمية

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان: "نحث المانحين على زيادة دعمهم لضمان تقديم الخدمات على نحو كاف".

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة أطباء السودان، أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات في السودان متوقفة عن الخدمة.

الإخلاء القسري

وأكدت نقابة أطباء السودان، في بيان لها اليوم، تعرض 19 مستشفى للقصف و22 مستشفى آخر تعرض للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات.

نقابة الأطباء السودانية

وأضافت نقابة الأطباء السودانية، أنه ما زالت جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة خارج الخدمة بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها.