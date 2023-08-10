فوائد المشي، يعالج القلق والتوتر ويحسن الحالة النفسية

فوائد المشي، دائما يتحدث عنها خبراء التغذية والرياضة، وحتى الأطباء، وفوائد المشي، قد تمثل للكثيرين ارتباطا مباشرًا بالتخلص من الوزن الزائد، والرشاقة، في حين أن وفقا لآراء المتخصصين، فوائد المشي تتجاوز ذلك، لتشمل العديد من الفوائد الصحية.

أهمية المشي

أهمية المشي 10000 خطوة

وفي الآونة الأخيرة تحدث الكثيرين، عن فوائد المشي 10000 خطوة في اليوم، وأنه هو الهدف النهائي للصحة العامة، ولكن قد لا يعلم الكثيرين سر الرقم 10 آلاف، وما إذا كان بالفعل يحمل الكثير من الفوائد التي تختلف عن فوائد المشي بشكل عام، أو أنها مبنية على أي دراسات.

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وحقيقة الأمر، أنه لم تكن هناك أي دراسات بنيت عليها التوصية بضرورة المشي 10000 خطوة، ولكنها كانت في الواقع جزءًا من حملة إعلانية يابانية في عام 1965 مصممة لبيع مقياس الخطوات.



ومنذ ذلك الحين، هدفت العديد من الدراسات إلى إثبات ما إذا كانت 10000 خطوة (أو ما يقرب من 4 إلى 5 أميال) هي الهدف المثالي للصحة واللياقة البدنية.



وقد أكدت العديد من الدراسات على فوائد المشي، بشكل عام، يوميا، وهو ما نوضحه في السطور التالية، وفقا لموقع "verywillfit".

فوائد المشي 10000 خطوة في اليوم

تظهر الأبحاث أن المشي، وخاصة المشي السريع، يمكن أن يحسن لياقة القلب والجهاز التنفسي، والقوة العضلية، وتكوين الجسم.



كما أن المشي يدعم الصحة العقلية، عن طريق تقليل التوتر وتعزيز المزاج العام. إلى جانب الفوائد التالية.

فوائد المشي

فوائد القلب والأوعية الدموية

يعمل التدريب القلبي الوعائي على تحسين صحة قلبك ورئتيك، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.



والمشي هو شكل من أشكال تدريب القلب والأوعية الدموية الذي يحسن من استخدام جسمك للأكسجين.

ومع المشي المستمر، ستلاحظ أن الجهد يبدو أسهل، ويمكنك المشي لفترات أطول من الوقت أو بكثافة أعلى دون الشعور بالتعب.

تشير الأبحاث إلى أن المشي، خاصة بوتيرة سريعة، يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعدك على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، ويقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. مع تحسن قدرتك الهوائية، ويستخدم جسمك الأكسجين بكفاءة أكبر، مما يعني أن قلبك يظل قويًا وتبقى الشرايين نظيفة.

التأثير على الصحة العقلية

المشي يوميا يمكنه أن يحسن من الحالة المزاجية، ويخلصك من الطاقة السلبية، ويمنحك المزيد من الطاقة الإيجابية، ويعزز الصحة العقلية بشكل عام.



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والتوتر، يعد المشي وسيلة جيدة لدعم الشفاء.

ثبت أن المشي في الهواء الطلق يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب، خاصة في المساحات الخضراء، مما يوفر تأثيرًا أكبر.



علاوة على ذلك، فإن زيادة تعرضك لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في تخفيف الاكتئاب لدى البعض، بما في ذلك المصابين بالاضطراب العاطفي الموسمي.

كشفت الأبحاث أن المشي لمسافة ربع ميل فقط في أي وتيرة في الطبيعة يوفر فوائد مؤثرة للصحة العقلية، بما في ذلك انخفاض مستويات التوتر والقلق وتحسين الحالة النفسية عند مقارنتها بالتمارين داخل البيت، او في مكان مغلق.

تقوية العضلات والعظام

يمكن أن يساهم المشي في تقوية العضلات، خاصة في الجزء السفلي من الجسم والعضلات الأساسية.

يعمل المشي على تحسين صحة العظام، ولديها القدرة على زيادة كثافة العظام عند القيام بها بوتيرة سريعة باستمرار، بمرور الوقت مقارنة بكونك مستقرًا، مع اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والبروتين.