الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته وعلاج جميع مشاكله

زيادة طول الشعر،
زيادة طول الشعر، فيتو

الشعر الطويل علامة من علامات الجمال التى تسعى لها الفتيات دائما، لذا تحرص الفتيات طوال الوقت على الحفاظ على طول الشعر.

والشعر الطويل يحتاج غذاء جيدا للجسم وبعض الوصفات الطبيعية التى تنشط الدورة الدموية بفروة الرأس ما يساعد فى زيادة طوله.

سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر وكثافته وعلاج جميع مشاكله.

المكونات:-

ملعقة قرنفل

2 ملعقة حبة البركة

2 ملعقة ورد طبيعي مجفف

2 كوب ماء

الطريقة:-

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  • نحضر المكونات ةنهلطعا معا ونضعها فى حلة ونرفعها من على النار.
  • ثم نتركها تبرد ونصفيها جيدا حيث نضع قطنة على المصفاة للتخلص من اى شوائب.
  • نحفظ السائل الناتج فى زجاج بخاخ.
  • وصلاحيتها أسبوع فى الثلاجة والكمية تكفى للشعر لمدة أسبوع.
  • حيث يرش على فروة الرأس جيدا بعد الاستحمام ويمكن تركه بدون غسيل ويمكن غسله بعد ساعة حسب الرغبة.
  • وهذه الوصفة تجعل الشعر ذات رائحة طيبة بسبب القرنفل كما أن الورد يرطب الشعر وجبة البركة تساعد على تغذيته جيدا.
  • نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر، فيتو

استخدمى مجموعة هذه الزيتون حفاظا على جمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

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وصفة طبيعية لتنعيم وتغذية الشعر والحفاظ على لمعانه

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حاربى تساقط الشعر بمنقوع النعناع والروز ماري

نصائح للحصول على شعر جميل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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طول الشعر زيادة طول الشعر سيروم طبيعي لزيادة طول الشعر العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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