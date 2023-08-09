الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وتساعد في فرده

تقصف الشعر، فيتو
تقصف الشعر، فيتو

تقصف الشعر من أبرز المشكلات التي تؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبي، وتنتشر بين الفتيات لأسباب عديدة وتحاول الفتيات التخلص منها.

 

وتقصف الشعر يؤثر على كثافة الشعر كثيرا، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية التى ليس لها أى أضرار جانبية على عكس الكريمات الكيميائية.

 

وصفة طبيعية تقضى على تقصف الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وتساعد في فرده.

المكونات:-

ثمرة أفوكادو

بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:-

  • نهرس الافوكادو فى بولة عميقة، ثم نضيف لها البيض ونخفق جيدا ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نفرد الخليط على الشعر جيدا، ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها جيدا بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك 

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

 

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

 

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

 

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

 

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

 

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

 

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

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تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

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تقصف الشعر علاج تقصف الشعر وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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