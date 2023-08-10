الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أكبر عصابات الإكوادور تعلن مسئوليتها عن اغتيال المرشح الرئاسي فيلافيسينسيو (فيديو)

فيلافيسينسيو، فيتو
فيلافيسينسيو، فيتو

أعلن ممثلو إحدى أكبر العصابات في الإكوادور، "لوس لوبوس"، مسئوليتهم عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.

 

ووفقا لمجلة "سيمانا" الكولومبية، فقد برر أفراد العصابة فعلتهم بما أسموه "عدم الوفاء بالوعود والفساد".

وتشير المجلة إلى تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في مقطع مصور، 20 رجلا يرتدون أغطية للرأس ويحملون أسلحة في أيديهم، ويقرون بتحمل مسئولية مقتل فيلافيسينسيو.

 

والأربعاء، أفادت محطة إيكوافيسا التلفزيونية ورابطة محلية للصحفيين بأن فرناندو فييافيثينثيو المرشح للانتخابات الرئاسية في الإكوادور لقي حتفه خلال فعالية.

 

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لحظة اغتيال  فرناندو فييافيثينثيو

وذكرت صحيفة "إل أونيفيرسو" المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.

 

وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.


كما أكد الرئيس الحالي جييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.

 

وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال فرناندو فييافيسينسيو.

 

وكتب لاسو على منصة إكس، تويتر سابقا، "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

 

وقال إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ.

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