وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لإطلاق نار، اليوم الخميس، قرب منطقة جسر الباشا شرق بيروت، ما أسفر عن تهشم الزجاج الخلفي للسيارة.

وأفادت التقارير الإخبارية، بأن أسباب الحادث لم تعرف حتى الآن.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار هو محاولة اغتيال لم تحقق هدفها.

اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت

وفي سياق آخر، تدخلت الشرطة اللبنانية بشكل عاجل، اليوم الخميس، بعد اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت، حيث نجح الفنيون بإزالة القنبلة.

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