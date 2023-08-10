الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

دراسة: غفوة المنبه صباحا تساعدك على الاستيقاظ بنشاط (فيديو)

غفوة المنبه، فيتو
غفوة المنبه، فيتو

الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر بنشاط، شبه مستحيل لكثير من الأشخاص ما يسبب خمولهم طوال اليوم، وبالتالي يؤثر ذلك على أدائهم في العمل.

والاستيقاظ بنشاط يدفع الأشخاص لتناول المزيد من المنبهات ليستطيعوا التركيز والعمل بنشاط على مدار اليوم دون الحاجة للنوم مرة أخرى.

غفوة المنبه سبب لنشاطك عند الاستيقاظ 

واستعرض برنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، دراسة حديثة بأن غفوة المنبه التي يقوم الكثير منا بعملها عند الاستيقاظ تساعدنا على الاستيقاظ بنشاط لأن الحسم يحتاج 20 دقيقة حتى يستطيع الاستيقاظ بنشاط وبالتالى عمل غفوة المنبه مدة 20 دقيقة يعمل على تنشيط المخ وتأهيله للاستيقاظ ما يساعده على النهوض بكل نشاط دون الحاجة إلى المنبهات.

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نصائح مهمة تساعدك على الاستيقاظ بنشاط 

وجاء بالدراسة، أن القهوة وحدها لا تستطيع إيقاظ المخ ونشاط المخ مهما كانت كميتها، حيث يجب أن يوقظ المخ نفسه حتى يشعر الشخص بالنشاط، وذلك من خلال عدة خطوات، منها:-

  • ضبط غفوة المنبه 20 دقيقة أو المكوث على السرير عقب الاستيقاظ مدة 20 دقيقة.
  • الجلوس على السرير مع ملامسة الأطراف الأرض ما ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالي ينشط الجسم سريعا.
  • مضغ أي طعام لأن حركة الفك تنشط المخ سريعا وتساعد على الاستيقاظ.
  • الاستحمام بعد ذلك يساعد على نشاط الجسم صباحا.
  • قبل النوم ليلا يحب نزع الستائر من على النوافذ وبالتالي بمجرد شروق الشمس يستشعر المخ بأن ميعاد الاستيقاظ قد حان.

النوم المنتظم ليلا مهم لنشاط المخ والجسم 

وأكدت الدراسة على أن النوم المنتظم فى مواعيده المحددة الملتزمة بالساعة البيولوجية للجسم، يساعد على الاستيقاظ بكل نشاط، حيث يدخل الجسم في مراحل النوم المختلفة حتى ينتقل إلى مرحلة الاستيقاظ من تلقاء نفسه ويمكن أن يستيقظ الشخص حينها دون الحاجة إلى منبه.

ويجب على كل شخص الاهتمام بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، والإقلال من المنبهات على مدار اليوم ما يساعد على النوم الهادئ سريعا فى مواعيده المحددة ليلا.

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نصائح مهمة يجب اتباعها للتخلص من الأرق واضطرابات النوم

نصائح مهمة تخلصك من الأرق 

وللتخلص من الأرق، أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل النوم للدخول السريع في النوم، منها:

  • تجنب أي ضغوط نفسية قبل النوم.
  • خفض الأضواء بالمنزل وغلق التلفاز.
  • ابعاد الهاتف الذكي عن مكان النوم.
  • الاستحمام بالماء الفاتر قبل النوم بساعة ونصف.
  • عدم تناول المنبهات قبل النوم.
  • عدم تناول الطعام قبل النوم.

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