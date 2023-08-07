الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

اعرفي عدد ساعات النوم الطبيعية الخاصة بطفلك منذ ولادته حتى الكبر

عدد ساعات نوم الطفل،
عدد ساعات نوم الطفل، فيتو

تهتم الأمهات بتنظيم مواعيد نوم الطفل منذ أول يوم ولادة له لأن للنوم يدخل ضمن أساسيات النمو للطفل، فكلما كان نوم الطفل مستقر كلما كان نمو الطفل بشكل صحي.

 

وتنزعج الأمهات من عدم استقرار نوم الطفل حديثي الولادة خوفا من أن يؤثر ذلك على صحته ونموه ولكن هذا أمر طبيعي.

 

عدد ساعات النوم الطبيعية للصغار والكبار 

ويقول الدكتور الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن عدد ساعات النوم الطبيعي (التقريبي) للطفل كالتالي:-

 

  • من الولادة وحتى عمر 3 أشهر:
    ينام الطفل من 16 إلى 20 ساعة يوميًا.
  • من عمر 3 أشهر حتى 9 أشهر:
    3 إلى 5 ساعات نهارًا , و12 ساعة ليلًا.
  • من 9 إلى 12 شهرًا:
    3 ساعات نهارًا و11 إلى 12 ساعة ليلًا.
  • من عمر 3 سنوات ينام الطفل 12 ساعة كل يوم.
  • يحتاج المراهق لـ 9 ساعات من النوم يوميًا.
  • يحتاج الإنسان الكبير إلى 7 أو 8 ساعات من النوم يوميًا.
عدد ساعات النوم الطبيعية للطفل، فيتو 

نصائح مهمة على الأمهات اتباعها مع الأطفال لمساعدتهم على النوم الهادئ 

ويجب على الأمهات أن تهتم بالحفاظ على النوم العادية للطفل وذلك من خلال بعض النصائح:-

 

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  • الاهتمام بإرضاع الطفل أو تقديم وجبة مشبعة له إذا كان يتناول الطعام، وذلك قبل النوم حتى ينام بشكل هادئ.
  • مراعاة تغيير الحفاض قبل النوم وإذا تبلل أثناء النوم يفضل تغيير حتى لا يستيقظ الطفل ويبكى أثناء النوم.
  • يجب نوم الطفل فى غرفة درجة الحرارة بها مناسبة حتى لا يشعر الطفل بحرارة الطقس وينزعج ويستيقظ من نومه.
  • حيث تهيئة الغرفة التي ينام بها الطفل للنوم من حيث مراعاة الهدوء وغلق النور بها.
  • محاولة تهوية الغرفة فى النهار حتى تدخل الشمس إلى غرفة الطفل ليعرف أن يوجد نهار ويوجد ليل ومع الوقت يضبط ساعته البيولوجية وينام ليلا ويستيقظ نهارا.
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مشكلة النوم المتقطع عند الطفل حديثي الولادة

على الأم أن تكون أكثر صبرا وان تعلم جيدا أنه من الطبيعي أن تكون ساعات نوم الطفل عند ولادته متقطعة وغير منتظمة وهذا أمر طبيعي ومع مرور الوقت وحتى إتمام الطفل العام الأول من عمره يستطيع الطفل ضبط مواعيد نومه حيث تكون عدد ساعات نومه ليلا ما يريح الأم كثيرا.

 

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