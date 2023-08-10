الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية

استنفار أمني في بيروت،
استنفار أمني في بيروت، فيتو

تدخلت الشرطة اللبنانية بشكل عاجل، اليوم الخميس، بعد اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت، حيث نجح الفنيون بإزالة القنبلة.

قنبلة فى بيروت 

وعلى الجانب الآخر  أعلنت الحكومة السويدية اليوم السبت أن ستوكهولم ستولي اهتماما خاصا مع الدول الإسلامية خاصة عقب تكرار حوادث حرق المصحف.

وعقد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في ‏منظمة التعاون الإسلامي، وأكد‏ أنه سيولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية.

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تعزيز علاقات السويد مع الدول الإسلامية

ونقل عن بيلستروم، قوله: "سأخصص جزءا كبيرا من هذا المصطلح لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، وأعتزم السفر إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ستستضيف السويد مناقشات وحوارات فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر المقبل".

منظمة التعاون الإسلامي

وأضاف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، كان فرصة جيدة لشرح موقف الحكومة من إجراءات حرق القرآن".
وأضاف بيلستروم: كانت هذه فرصة جيدة لشرح وتوضيح نهجنا ولتحديد الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور السويدي.

الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك

يشار إلى أن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، رد في أواخر الشهر الماضي، على القرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن بحث الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك.
وقال عبر تويتر: "سوف ندرس هذه القرارات بعناية وسنواصل حوارنا المهم مع المنظمة والدول الأعضاء فيها، نحن لدينا مصلحة في التعاون الوثيق".
وتابع وزير الخارجية السويدي، مؤكدا أن "موقف الحكومة السويدية واضح جدا، وهو نبذ الأعمال المعادية للإسلام التي قام بها أفراد في مظاهرات في السويد، وأنه يتم تحليل الوضع القانوني في وزارة العدل، بما في ذلك قانون النظام".

السويد تواجه أخطر وضع أمني

وفي 30 يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن "السويد تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك في تعليقه على العديد من حوادث حرق القرآن التي قوبلت بإدانة شديدة من الدول الإسلامية.
ونظمت العديد من مظاهرات حرق القرآن في الدنمارك والسويد، في الأشهر الأخيرة، ونددت معظم الدول الإسلامية بالمظاهرات، واستدعى بعضها سفيري السويد والدنمارك، لإصدار خطابات احتجاج.
وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية، بعد حرق القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.
 

السويد تعتزم تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق المصحف

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السويد بيروت قنبلة سفارة السويد

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