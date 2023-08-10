الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمحور دار السلام

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بمحور " دار السلام أبو تشت "، والعمل على تذليل أية معوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي إدارة المهندسين العسكريين، والمساحة، والكهرباء، والزراعة، والأوقاف، والري.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية مشروع محور " دار السلام أبو تشت "، والذي يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الأهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور، وتلافي أية معوقات.

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جدير بالذكر أن محور " دار السلام أبو تشت"، يبلغ طوله 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كم منه بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبو تشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.

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