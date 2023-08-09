الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء فريق عمل مبادرة القرية الخضراء

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اجتماعا،فيتو

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعا مع فريق عمل مبادرة " القرية الخضراء " عقب تشكيله الجديد بعد اختيار قرية "أم دومة " بمركز طما من قبل وزارة التخطيط ضمن 20 قرية كمرحلة أولى ضمن فعاليات المبادرة، والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ " cop 27 "، بهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

حضر الاجتماع كل من المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ويسري كفافي وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي الكهرباء والمياه، والزراعة، وجهاز شئون البيئة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة؛ لتنفيذ كافة بنود ومحاور المبادرة على أكمل وجه، وحصول قرية " أم دومة " على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، لافتا إلى تنفيذ 128 مشروعا داخل القرية وتوابعها، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة". 

وأشار "الفقي " إلى الزيارة الميدانية لوزيرة البيئة، ووفد وزارة التخطيط في يونيو الماضي لقرية " أم دومة " بمركز طما، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، وتوجهات الدولة لدعم المشروعات الخضراء في مواجهة التحديات المناخية وتغيرات المناخ، موجها ببذل المزيد من الجهد لتكون قرية " أم دومة " نموذجًا يحتذى به لغيرها من قرى المحافظة، وقرى المحافظات الأخرى.

Advertisements

ومن جانبه أكد " نائب المحافظ " على ضرورة متابعة تنفيذ محاور المبادرة والتي تشمل " محور الطاقة، ومحور المياه، ومحور الموارد"، لافتا إلى أهمية العمل على بنود المبادرة، ومتابعة الأعمال المنفذة من إنارة للطرق بالطاقة الشمسية، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتوسع في الزراعة ال عضوية، ومحطات مياه الشرب، وتأهيل وتبطين الترع، وكفاءة استخدام الموارد في المباني الحكومية".

 

محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت للطائفة الإنجيلية

محافظ سوهاج يوجه بسرعة فرش وتشغيل مشروعات حياة كريمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئاسية حياة كريمة القرية الخضراء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المشروعات الخضراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهاز شئون البيئة سوهاج اليوم مبادرة القرية الخضراء

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت للطائفة الإنجيلية

محافظ سوهاج يوجه بسرعة فرش وتشغيل مشروعات حياة كريمة

شاب يقتل ابنة أخيه للاستيلاء على قرطها الذهبي في سوهاج

وكيل تعليم سوهاج يبحث ترشيد الكهربائية في المؤسسات

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية