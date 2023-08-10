جمال شعبان يحذر من الأعراض الخفيفة للأزمة القلبية: تؤدي للوفاة

الأزمة القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن الأعراض المرضية المبكرة التي تنذر بالإصابة بأزمة قلبية، قد تودي بحياة المريض، ولذا فإنها تتطلب السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب.

أعراض الأزمة القلبية الحادة

أعراض الأزمة القلبية الحادة قد تكون خفيفة، وفقًا للدكتور جمال شعبان، الذي أكد أن كل ثانية لا يتم فيها إنقاذ المصاب بالأزمة القلبية تؤدي إلي تلف في عضلة القلب، قد تودي بحياة المصاب.

أعراض الأزمة القلبية، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن الأعراض الأزمة القلبية المبكرة: "الأعراض المبكرة التحذيرية غير النمطية، التي تنذر بالأزمة القلبية.. مش كل الأزمات القلبية بتيجي زي الصورة السينمائية في الوجدان المصري، علي هيئة وجع زي وجع سكاكين بتقطع في منتصف الصدر وسقوط على الأرض".

وأضاف جمال شعبان: "هناك أعراض طفيفة تدريجية، ضغط أو تقل في الصدر، حموضة أو حرقان، زي ارتجاع العصارة الحمضية إلى المريء، أو وجع في أعلي البطن، وجع في الزُّور، ووجع في الكتف الشمال، ووجع في الفك السفلي، ووجع في الظهر، غثيان ورغبة في القيء، نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية، وعرق غزير ومتكرر دون مبرر".

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خطورة الأعراض الخفيفة للأزمة القلبية



وعن خطورة هذه الأعراض الخفيفة قال الدكتور جمال شعبان: "كل هذه الأعراض تقتضي السرعة والتحرك العاجل لإنقاذ القلب، لأن كل ثانية قد تؤدي إلى تلف عضلة القلب، وقد تودي بحياة المصاب".

الانزعاج في الصدر من أعراض الأزمة القلبية، فيتو



وتكمن أهمية التصرف السريع لعلاج الأزمة القلبية، كما أوضحها الدكتور جمال شعبان، فتعود اهدة أسباب أهمها: "لأن عمل القسطرة التداخلية والدعامة الدوائية، اللي بيسموها دعامة الحياة في الوقت الذهبي مباشرة في الدقائق أو الساعات الأولي لدى حدوث الأزمة، قد يعيد الأمور إلى نصابها، وينقذ حياة الشخص".

الأعراض الطفيفة للأزمة القلبية جرس إنذار

وتابع جمال شعبان قائلًا: "إذن هذه الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر وخاصة في الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر، والدهون والمدخنين، والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية"

من أعراض الأزمة القلبية ألم يمتد إلى الكتف، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان: "وللاطمئنان يتم عمل رسم قلب، أو رسم قلب بالمجهود وموجات صوتية على القلب وتحليل انزيمات القلب الكولسترول والسكر التراكمي"، وطالب جمال شعبان بـ "مراجعة طبيب القلب أو مركز طوارئ القلب لو الأعراض شديدة"

وأكدت الأبحاث الطبية أن هناك حالات طارئة للمصابين بالأزمات القلبية، وأنه لا بد التعامل بجدية مع الأعراض الواضحة أو الخفية للأزمات القلبية، وتلقي الرعاية الطبية العاجلة بهذا الشأن.

أعراض معتادة للأزمات القلبية

وأشارت الدراسات وجود أعراض معتادة للأزمات القلبية، تظهر في الشعور بالألم في منطقة الصدر، ويمكن أن يعطي هذا الألم شعورًا بوجع أو تصلب أو الضغط أو امتلاء، وقد يشعر المصاب باعتصار في الصدر، يستمر لأكثر من بضع دقائق.

وتؤكد الأبحاث الطبية أن ألم الأزمة القلبية في الجزء العلوي من الجسم قد ينتشر ليشعر المصاب بألم خارج الصدر، يصل إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الأسنان أو الفك.

كما أن المصاب بأزمة قلبية قد يشعر بألم في المعدة، قد يمتد لأسفل منطقة البطن، ويعطي شعورًا يشبه حرقان المعدة؛ كما يمكن حدوث ضيق نفس، يضطر معه المصاب للهاث كي يتنفس أو تحاول أخذ أنفاس عميقة، ويحدث ذلك قبل الإصابة بأي ألم في الصدر.