محمد محمود: عدم الأرشفة تسبب في ضياع أجيال من فناني المسرح (فيديو)

أكد الفنان محمد محمود أن أزمة المسرح المصري في التأريخ وعدم الأرشفة له، قائلا: "لما أشتغل مسرح ٤٠ سنة ويدوروا ميلاقوش مرجع عن مسرحية واحدة ليا في مسيرتي ينزلوها في إصدار المهرجان القومي للمسرح عني هذا العام يبقى فيه مشكلة".

جاء ذلك خلال ندوة الفنان محمد محمود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "محمود" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان محمد أبو داود، والكاتب محمد بهجت، والناقد جمال عبد الناصر، ومحمد الروبي، وآخرون.

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محمد محمود

وأضاف "محمود": "بناشد وزارة الثقافة صوروا جميع الأعمال المسرحية بغرض الدراسة وأنها تبقى أرشيف دراسة عشان الطالب سواء في معهد الفنون المسرحية أو أقسام المسرح في كليات الآداب".

وتابع: "أجيال مسرحية كتير ضاعت بسبب عدم تسجيل العروض.. يمكن أنا الحظ ساعدني شوية أني آخذ بعض حقوقي لما قدمت في المسرح.. لكن في ناس راحت".

وأردف محمد محمود: "مسرحية واحدة من الأعمال اللي قدمتها في مسيرتي كانت مفيدة وقادرة تنقلني لكن كله بإرادة الله.. وربيت عيالي وعشت بمرتبي.. لكن ليه نظلم أجيال جايه بسبب عدم تسجيل وتصوير العروض المسرحية".

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".







عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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