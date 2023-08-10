مصممة الديكور نهى برادة تكشف كواليس مسيرتها المسرحية بالمهرجان القومي (صور)

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، منذ قليل، ندوة لمصممة الديكور نهى برادة، والتي يكرمها المهرجان هذا العام، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وحضر الندوة عدد من الفنانين والنقاد والمسرحيين ومنهم: الفنان محمد أبو داود، ومجدي صبحي، والكاتب محمد بهجت، والناقد جمال عبد الناصر، وآخرون.

ندوة نهى برادة

وكشف مصممة الديكور نهى برادة عن كواليس عملها في تصميم الديكور المسرحي على مدار مسيرة طويلة، كما حكت عدد من التفاصيل والمواقف التي جمعتها بالنجوم خلال فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث أنها صممت خلالها مسيرتها ديكورات أكتر من 160 مسرحية لمسرح الدولة.

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مصممة الديكور نهى برادة

ونهى برادة هي فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور، ولدت في محافظة دمياط، ومنذ نعومة أظافرها ظهر عليها بوادر حبها للرسم من سن الرابعة، فقام والداها الدكتور سعيد برادة طبيب الأسنان وسميرة البدر بتشجيعهما بممارسة هوايتها المفضلة بالإضافة إلى القراءة وممارسة الرياضة والتحقت بمدرسة الراعي الصالح للراهبات.

و تخرجت نهى برادة من كلية الفنون الجميلة قسم الزخرفة الداخلية عام 1962 ثم التحقت بفرق التليفزيون المسرحية عام 1963، حيث أتيحت لها فرصة كبيرة في تصميم ديكورات هذة الفرق ضمت فرق التلفزيون الى مؤسسة فنون المسرح الموسيقي عام 1966.

و واصلت العمل خاصة في المسرح كوميدي وتجاوزت مسيرة عملها 30 عاما، كما صممت خلالها ديكورات أكتر من 160 مسرحية لمسارح الدولة، وصممت لمعظم الفرق التجارية الفنانين المتحدين فرقة أمين الهنيدي وفرق الريحاني من أعمالها: " خان الخليلي وقصر الأحلام وحتى يعود القمر وشارع محمد علي" غيرها.

ومن أعمالها أيضا كل من مسرحية "ريا وسكينة"، "مدرسة المشاغبين"، "سيدتى الجميلة" ومسرحية "مولد سيدي المرعب" عام 1999، من بطولة الراحل نجاح الموجى.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.