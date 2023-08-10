الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد محمود: عملت حفل زفافي على خشبة المسرح من عشقي لأبو الفنون (فيديو وصور)

محمد محمود،فيتو
محمد محمود،فيتو

قال الفنان محمد محمود إن فناني مسرح مصر أصبحوا نجوما ، لأن الجمهور كان يراهم كل أسبوع، متابعا: "ولادي اللي مع أشرف عبد الباقي بقوا نجوم عشان الناس بتشوفهم كل أسبوع وفي متابعة ومشاهدة وتصوير للأعمال المسرحية". 


محمد محمود 


وعبر "محمود" عن عشقه للمسرح كاشفا كواليس حفل زفافه على خشبة المسرح قائلا: "أكثر ما يدل على عشقي للمسرح إني أنا أعمل حفل زواجي على المسرح من عشقي للخشبة اللي واقف عليها وحجزت القاعة كلها لضيوف حفلي.. وهي المسرحية الوحيدة اللي اتسجلت لي عام ١٩٨٤".

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ندوة محمد محمود 


جاء ذلك خلال ندوة الفنان محمد محمود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "محمود" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية. 
ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان محمد أبو داود، والكاتب محمد بهجت، والناقد جمال عبد الناصر، ومحمد الروبي، وآخرون.

 


المهرجان القومي للمسرح 


ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".



عروض المهرجان القومي للمسرح 

 


ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض



كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.



أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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الهيئة العامة الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة الشباب والرياض الأوبرا المصرية البيت الفني البيت الفني للمسرح الهناجر

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