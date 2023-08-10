الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين WAVZ وجامعة عمان الأهلية

د. شريف فاروق رئيس
د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فيتو

وقعت WAVZ الذراع التكنولوجي لهيئة البريد المصري بروتوكول تعاون مع جامعة عَمان الأهلية، يتم بموجبه تقديم خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

دور البريد المصري 

ووقع البروتوكول المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "WAVZ" الذراع التكنولوجي لهيئة البريد المصري، وعمار الجرف، العضو المنتدب للركائز للتسويق الذراع التسويقي لجامعة عَمان الأهلية.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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وأوضح الدكتور شريف فاروق أن بموجب هذا البروتوكول سيتم تقديم العديد من الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لطلاب جامعة عَمان الأهلية، ومنها خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية للطلاب المصريين، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمقدر عددها بأكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الطلاب ودفع رسوم الجامعة.

وأكد المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"WAVZ" أن مثل هذه البرامج والحلول التكنولوجية تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا والخدمات الرقمية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المختلفة.

وصرح  عمار الجرف، العضو المنتدب للركائز للتسويق بأن هذه الاتفاقية تمثل علامة فارقة بالنسبة لجامعة عَمان الأهلية لتسهيل خدمات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية للطلاب المصريين، ونحن على ثقة من أن شركة "WAVZ" ستكون قادرة على تزويدنا بالحلول التقنية التي ستجعل هذه الخدمات سَلسة ووفقًا لأحدث المعايير، ولدينا التزام راسخ بتقديم وتوسيع خدماتنا التعليمية للشباب المصري ونعتقد أننا وجدنا الشركاء المناسبين لمساعدتنا في مهمتنا".

تسهيل خدمات التسجيل 

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وأوضح أن الشراكة بين جامعة عَمان الأهلية والبريد المصري وشركة "WAVZ" للتحول الرقمي تهدف بشكل عام إلى جعل خدمات التسجيل ودفع الرسوم الدراسية أكثر سهولة للطلاب المصريين، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي استخدام التكنولوجيا في عملية التسجيل والدفع إلى تحسين الكفاءة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء، مما يجعل النظام أكثر شفافية ومصداقية. 

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