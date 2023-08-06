البريد ينظم ورشة عمل بناء القدرات بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد العالمي

أعلن البريد المصري عن تنظيم ورشة عمل "بناء القدرات"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف خلق إطار تنظيمي شامل لقطاع البريد بالمنطقة العربية؛ وذلك خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ أغسطس الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة.

يأتي ذلك فى إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية وفقا لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم ٢٧ في أبيدجان أغسطس ٢٠٢١.

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دور البريد المصري



من جانبه قال د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها في إطار خطة التنمية الإقليمية التي ينفذها البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد؛ بهدف دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي اعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لتنظيم أطر تيسير التجارة الالكترونية ودعم السلطات التنظيمية في استعراض نطاق الخدمات الشمولية ومواكبة الأنظمة المطبقة حديثا في القطاع البريدي بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

أوضح د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن ورشة عمل بناء القدرات البريدية تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها ستتناول عدد من الموضوعات الهامة التى تهدف إلى تقديم إطار تنظيمى يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدى الإقليمي، وعرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها نمو القطاع البريدى وإدارة المنافسة والتزام الخدمة الشمولية وآليات التمويل ونظم السوق البريدي وعمليات منح التراخيص والأمن والسلامة البريدية والتوصيل البيني والوصول إلى الشبكة البريدية وتنظيم الأسعار إلى جانب إجراءات حماية المستهلك من حيث "جودة الخدمة - المسئولية – التعويض – معالجة الشكاوى".

بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية

أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين علي رأسهم براين ماوانسا الخبير الاستشاري لدى الإتحاد البريدى العالمى برابطة منظمى الاتصالات فى بلدان جنوب القارة الإفريقية CRASA.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الأجور يشارك فيها ٤٩ متدربا من ١٢ دولة عربية وهم ( مصر – المملكة العربية السعودية - فلسطين – سوريا- موريتانيا- السودان – الأردن – الصومال - جيبوتي – تونس –المغرب- الجزائر).