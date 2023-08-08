البريد المصري يوقع اتفاقية مع نظيره الأردني بمجال خدمات الدفع الإلكتروني

وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة البريد الأردني اتفاقية تعاون في مجال خدمات الدفع البريد الإلكتروني؛ وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مصر والأردن.

دور البريد المصري

أكد د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد الأردني لخدمة مواطني البلدين.

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أوضح د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن بموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد الأردني والبريد المصري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين في الأردن.

تسهيل الإجراءات عبر البريد

وأضاف أن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردنية، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد في مصر والتي يتجاوز عددها ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة.

وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.