قبل ما تقدم في الهندسة، اعرف الكليات والمعاهد المعتمدة من النقابة

تنسيق الجامعات 2023، يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023، حيث تنتهي المرحلة الأولى مساء اليوم وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة الكليات والمعاهد المتاحة التي تقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

الكليات والمعاهد المعتمدة من نقابة المهندسين

جامعة السادس من أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا

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جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

جامعة فاروس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

جامعة مصر الدولية

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

الجامعة الأمريكية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

الجامعة الفرنسية في مصر

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا

الجامعة الألمانية بالقاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

الجامعة المصرية الروسية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

الجامعة البريطانية في مصر

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

جامعة سيناء

جامعة النهضة

جامعة المستقبل

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود - الاقصر

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

المعهد الكندي العالى للهندسة بمدينة 6 اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر (المعهد العالي للهندسة المعمارية سابقًا)

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا - بشبرامنت

المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة ببلبيس - الشرقية

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا

جامعة النيل

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران..إمبابة

جامعة هليوبوليس

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

جامعة الاهرام الكندية

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

الاكاديميه المصريه للهندسه والتكنولوجيا المتقدمه

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

كليه الهندسه والتكنولوجيا - جامعه بدر

معهد طيبة العالي للهندسة

الجامعة المصرية الصينية

المعهد العالي للهندسة بمدبنة 15 مايو (المعهد العالي للهندسة المدنية والمعمارية - 15 مايو سابقاُ)

المعهد الكندى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

معهد الصفوة العالي للهندسة (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية سابقا)

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

1 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

2 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

4 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

5 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور

6 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

7 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

8 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

9 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر

10 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

11 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12 المعهد العالى للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

13 المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

14 المعهد العالى للتعاون الزراعى بأسيوط

15 المعهد العالى للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

16 المعهد العالى للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

17 معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

18 معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم

19 المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية القاهرة الجديدة

20 معهد المدينة العالى للغات الدولية ـ شبرامنت

21 المعهد العالى للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

22 المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

23 معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

24 المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

25 المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى ـ سيوف ـ الاسكندرية

26 معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى مدينة نصر.

27 معهد سينا العالى للسياحة والفنادق ـ رأس سدر

28 معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

29 المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الاسكندرية

30 المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

31 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)

32 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر - ايجوث

33 معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

34 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة.

35 المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار ـ ابو قير ـ الاسكندرية

36 المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

37 المعهد العالى للدراسات النوعية ـ الجيزة

38 الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادى

39 المعهد العالى للعلوم الادارية ـ 6أكتوبر

40 المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

41 المعهد العالى للدراسات المتطورة ـ بالهرم

42 المعهد المصري لاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة ـ بالاسكندرية

43 معهد العبور العالي للادارة والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

44 المعهد العالى للحاسب الالى ـ كنج مريوط الاسكندرية

45- معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة بأرض البنفسج2

46 معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية – المعادى 46

47 المعهد العالى للحاسب الالى وادارة الاعمال ـ الزرقاء

48 معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

49 المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات ـ ابو قير ـ الاسكندرية

50 معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات الادارية ـ المقطم

51 معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

52 معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

53 المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

54 معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلي - دمياط

55 المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

56 معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول- مدينة القاهرة الجديدة

57 المعهد العالى للإدارة والحاسب الألى برأس البر

58 معهد المدينة العالى للادارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيزة

59 المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

60 المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

61 المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الألى بالعريش

62 معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

63 المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج

64 المعهد التكنولوجي العالى ـ بالعاشر من رمضان

65 أكاديمية أخبار اليوم

66 معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

67 المعهد العالى للهندسة المعمارية 6أكتوبر

68 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

69 معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

70 المعهد العالى للهندسة بالشروق

71 معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

72 الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

73 المعهد العالى للهندسة ـ 15 مايو

74 معهد الهندسة العالى لتكنولوجيا الطيران ـ أمبابة

75 المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

76 المعهد العالى للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

77 الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام ـ6اكتوبر

78 المعهد الكندى العالى للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

79 معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابة

80 معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

81 معهد الادارة والسكرتارية مصر القديمة

82 معهد السويس لنظم المعلومات الادارية

83 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

84 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

85 المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير ـ البحيرة

86 المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

87 المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

88 المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

89 معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

90 معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

91 معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

92 المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

93 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

94 معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

95 المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

96 المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالشرقية

97 المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

98 المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

99 المعهد العالى للسياحة والفنادق بالاسماعيلية (ايجوث)

100 معهد الصفوة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

101 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموة

102 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

103 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا - طموة

104 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

105 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

106 معهد الوادى العالى للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

107 معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا

108 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

109 المعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

110 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

111 المعهد الكندى للإدارة - 6 أكتوبر

112 المعهد العالى للعلوم الادارية - المنزلة

113 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

114 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

115 معهد القناة العالى للهندسة

116 المعهد العالى للعلوم الادارية ـ بلبيس ـ الشرقيه

117 معهد الدلتا العالى للهندسة بالمنصورة

118 معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

119 المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث

120 معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

121 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

122 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس ـ البحيرة

123 معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقاره ـ الهرم

124 معهد الجزيرة العالى للاعلام وفنون الاتصال بالمقطم

125 المعهد العالى للغات بالمنصورة

126 المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس

127 المعهد الدولى العالى للاعلام بمدينة الشروق

128 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم

129 المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

130 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الاقصر

131 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

132 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

133 المعهد العالى للهندسة ببلبيس

134 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

135 معهد العجمى العالى للعلوم الادارية

136 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

137 معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

138 المعهد العالي للعلوم الادارية بني سويف

139 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

140 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج