ساويرس يكشف سر رده القاسي على متابع هاجم محمد صلاح

محمد صلاح، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن سر رده القاسي على أحد متابعيه، الذي هاجم لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والفنان محمد رمضان.

ساويرس يكشف سر رده القاسي على متابع



وعن محمد صلاح، وصفه رجل الأعمال نجيب ساويرس بالمصري الأصيل، مؤكدا أن اللاعب محمد صلاح جعل اسم مصر يتردد في العالم كله.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة، عبر تويتر أو منصة أكس، ذكر فيها سر رده القاسي على أحد متابعيه عن محمد صلاح فقال: "لما يقلل من شأن مصري أصيل زي محمد صلاح حط اسم مصر في العالم كله يبقى إيه؟".

وجاء تعليق نجيب ساويرس ردًا على أحد متابعيه الذي عاتبه قائلًا: "يعنى علشان قال رأيه فى حد بقى مش مصرى ومش حر، إنت ليبرالى صح؟".

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هجوم المتابع على محمد صلاح ومحمد رمضان



وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قد علق على هجوم أحد المتابعين على لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والفنان محمد رمضان.

يذكر أن المتابع أطلق على نفسه "مصري حر"، وقال في هجومه علي محمد صلاح ومحمد رمضان: "عمرك فكرت ليه بتحب رغوة النسكافيه بس بتقرف من رغوة الشاي مع إنهم الاتنين زي بعض يعني؟! أقول لك ليه.. علشان الهوى.. أنت كيفك كدا!! محمد صلاح ومحمد رمضان الاتنين بيقدموا للمجتمع اللا شيء.. فعلًا ولا أي حاجة ليها قيمة.. شوية مخدرات وضياع الوقت والعمر"، مرفقًا صورة تجمع بين صلاح ورمضان.

اللاعب محمد صلاح، فيتو



وهنا تصدى المهندس نجيب ساويرس لهجوم المتابع موجهًا له ردًا قاسيًا فقال: "أنت لا مصري ولا حر".

تعليق ساويرس على كامل الوزير



الجدير بالذكر أن مهندس نجيب ساويرس علق على حديث وزير النقل كامل الوزير، أمس الأربعاء، الذي قال فيه إن: "الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنون بيرموا عليها تراب".

وعلق المهندس نجيب ساويرس على كلام الوزير فقال: "كلام الوزير صحيح"، موضحًا أن الشعب المصري ليست لديه ثقافة المحافظة على أملاكه أو تراثه.

وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس تعليقًا على حديث كامل الوزير: "للأسف كلام الوزير كامل صحيح! شعبنا ليس لديه ثقافة المحافظة على أملاكه أو تراثه.. بداية من حفر الأسامي على الآثار إلى تكسير مقاعد القطارات والأتوبيسات وإلقاء المهملات من شبابيك السيارات!"

تأثير حديث كامل الوزير على المصريين



وجاء تعليق نجيب ساويرس ردًا على عضو البرلمان السابق محمد أبو حامد، الذي قال عن حديث كامل الوزير: "مثل هذه التصريحات لها تأثير في غاية السوء والسلبية على المواطنين، ولا يصح أبدًا أن تصدر من مسئول حكومي، المال مال الشعب، والقروض يسددها الشعب".

وتابع محمد أبو حامد قائلًا: "والأصل أن هذه المشروعات هدفها الأساسي خدمة المواطنين، بالتأكيد هناك سلبيات في سلوكيات البعض عند استخدام المرافق العامة، لكن إصلاح هذه السلوكيات لا يكون بمثل هذه التصريحات".